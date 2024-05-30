Європейські служби безпеки вважають, що серія пожеж та атак на інфраструктуру пов'язана з росією

Європейські служби безпеки перебувають у стані підвищеної готовності, оскільки підозрюють росію у численних спробах організувати підпали та диверсії на інфраструктурних об'єктах в Європі. Служби безпеки заявляють, що серія пожеж і атак на інфраструктуру може бути частиною спроби росії дестабілізувати континент. Про це УНН пише з посиланням на The Guardian.

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Після серії пожеж і атак на інфраструктуру в країнах Балтії, Німеччині та Великій Британії Служби безпеки по всій Європі перебувають у стані підвищеної готовності до потенційної нової зброї російської війни - підпалів і саботажу.

Зокрема, коли цього місяця спалахнула пожежа в литовській ІКЕА, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск висловив припущення, що це могла бути робота іноземного диверсанта.

Слідчі вже заявляли про можливу причетність росії до підпалу на сході Лондона, пожежі в найбільшому торговому центрі у Польщі, спроби саботажу в Баварії в Німеччині та антисемітських графіті в Парижі.

Минулого тижня Туск повідомив, що польська влада заарештувала дев'ять осіб у зв'язку з актами саботажу, ймовірно, вчиненими за наказом російських служб. Він заявив, що ці злочини включали побиття та підпал.

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Наразі немає явних доказів того, що будь-які з цих інцидентів були скоординовані. Однак, Служби безпеки вважають, що вони можуть бути частиною спроби москви дестабілізувати Захід, який підтримав Україну. Зазначається, що після холодної війни операції зовнішньої розвідки складалися зі шпигунів та їхніх кураторів, але в епоху соціальних мереж вандали можуть бути найняті, залишаючи мало зв'язків з іншими зловмисниками, як саботажники, яким платять кілька сотень євро або криптовалютою.

Занепокоєння тим, що ці гібридні атаки можуть бути пов'язані з росією, настільки зростає, що це питання було підняте на саміті міністрів закордонних справ і оборони в Брюсселі цього тижня, де представники безпеки Нідерландів, Естонії і Литви попередили про національні вразливості.

Один з міністрів сказав The Guardian, що вони глибоко стурбовані "фізичним саботажем, організованим, профінансованим і здійсненим російськими маріонетками".

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У вівторок міністр оборони Естонії Ханно Певкур, перебуваючи в Брюсселі на саміті ЄС з питань оборони, заявив, що країна також стала жертвою російських диверсій.

Вони проводили подібні операції в Естонії. Вони найняли 10 осіб для нападу на автомобіль міністра внутрішніх справ та автомобіль журналіста. Це нормальна поведінка росії. Нам прикро про це говорити, але ми повинні розуміти, що росія стає все більш і більш агресивною по відношенню до європейських країн, а також країн НАТО - сказав він.

Він мав на увазі інциденти в лютому, коли були розбиті вікна автомобілів міністра внутрішніх справ Лаурі Ляанеметса і журналіста.

За словами прокурора, незабаром після цього було заарештовано шість осіб, серед яких були громадяни росії та особи з подвійним російсько-естонським громадянством.

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