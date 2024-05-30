Готували диверсії за наказом рф: у Польщі затримали двох білорусів і поляка
Київ • УНН
Два білоруси і поляк були арештовані в Польщі за підготовку диверсії за завданням російської розвідки. Вони планували підпалювати торгові центри, ресторани і склади.
У Польщі арештували трьох осіб - двох білорусів і поляка - за підозрою у підготовці диверсій за завданням російської розвідки. За даними свідства, вони планували підпал торгових центрів, ресторанів і будівельних складів. Про це УНН повідомляє із посиланням на Rzeczpospolita.
За інформацією Rzeczpospolita, затримані намагалися підпалити один об’єкт у Гданську та підпалили ще два: у Гдині та Марках під Варшавою. Згідно з висновками Агентства внутрішньої безпеки та Національної прокуратури, вони зробили це за гроші – з розрахунку 10 тис. євро за один об'єкт.
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Старшому білорусу 37 років, молодшому – 35 років. В одного білоруський паспорт, інший залишився в Польщі за "картою поляка". Третій затриманий – 40-річний поляк, мешканець Поморського воєводства.
Затриманим пред'явили звинувачення в "участі в організованому злочинному угрупованні, спрямованому на проведення діяльності зовнішньої розвідки проти Республіки Польща", участі у діяльності російської розвідки та здійснення диверсійно-диверсійної діяльності на території Польщі.
Суд обрав трьом підозрюваним запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Їм загрожує аж до довічного ув'язнення.
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