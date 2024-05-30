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Готували диверсії за наказом рф: у Польщі затримали ​​двох білорусів і поляка

Готували диверсії за наказом рф: у Польщі затримали ​​двох білорусів і поляка

Київ • УНН

 • 22939 перегляди

Два білоруси і поляк були арештовані в Польщі за підготовку диверсії за завданням російської розвідки. Вони планували підпалювати торгові центри, ресторани і склади.

У Польщі арештували трьох осіб - двох білорусів і поляка - за підозрою у підготовці диверсій за завданням російської розвідки. За даними свідства, вони планували підпал торгових центрів, ресторанів і будівельних складів. Про це УНН повідомляє із посиланням на Rzeczpospolita

За інформацією Rzeczpospolita, затримані намагалися підпалити один об’єкт у Гданську та підпалили ще два: у Гдині та Марках під Варшавою. Згідно з висновками Агентства внутрішньої безпеки та Національної прокуратури, вони зробили це за гроші – з розрахунку 10 тис. євро за один об'єкт. 

У Польщі арештували дев’ятьох людей за диверсії на користь Росії21.05.24, 00:49 • 25855 переглядiв

Старшому білорусу 37 років, молодшому – 35 років. В одного білоруський паспорт, інший залишився в Польщі за "картою поляка". Третій затриманий – 40-річний поляк, мешканець Поморського воєводства.

Затриманим пред'явили звинувачення в "участі в організованому злочинному угрупованні, спрямованому на проведення діяльності зовнішньої розвідки проти Республіки Польща", участі у діяльності російської розвідки та здійснення диверсійно-диверсійної діяльності на території Польщі. 

 Суд обрав трьом підозрюваним запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Їм загрожує аж до довічного ув'язнення.

Німецький екс-військовий засуджений за шпигунство на користь росії27.05.24, 14:33 • 18292 перегляди

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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