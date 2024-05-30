Готовили диверсии по приказу рф: в Польше задержали двух белорусов и поляка

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Этот год будет показательным с точки зрения постоянства и функционирования аграрного бизнеса - УКАБ
  •  4945 просмотра

Этот год будет показательным с точки зрения постоянства и функционирования аграрного бизнеса - УКАБ

Эксклюзив
Шведский самолет AWACS в тандеме с F-16 поможет отогнать российскую авиацию от пусковых рубежей минимум на 40 км - эксперт
  •  46084 просмотра

Шведский самолет AWACS в тандеме с F-16 поможет отогнать российскую авиацию от пусковых рубежей минимум на 40 км - эксперт

Эксклюзив
"Мы думали, что документы на землю были, но так их и не нашли": инициаторы дела против экс-министра Сольского рассказали новые подробности
  •  97710 просмотра

"Мы думали, что документы на землю были, но так их и не нашли": инициаторы дела против экс-министра Сольского рассказали новые подробности

Эксклюзив
"Одесский припортовый завод" играет важную роль в работе зернового коридора - нардепы
  •  86661 просмотра

"Одесский припортовый завод" играет важную роль в работе зернового коридора - нардепы

Эксклюзив
Крипта для чайников. Часть 5. Холодные и горячие кошельки
  •  113966 просмотра

Крипта для чайников. Часть 5. Холодные и горячие кошельки

Эксклюзив
Ориентировочно 5 млн тонн зерновых в год вывозится из Украины путем "серого" экспорта - УКАБ
  •  79088 просмотра

Ориентировочно 5 млн тонн зерновых в год вывозится из Украины путем "серого" экспорта - УКАБ

Эксклюзив
Мы не имеем права контролировать вес транспорта – Черниговская ОВА о дороге, в разрушении которой местные жители обвиняют две агрокомпании
  •  85545 просмотра

Мы не имеем права контролировать вес транспорта – Черниговская ОВА о дороге, в разрушении которой местные жители обвиняют две агрокомпании

Эксклюзив
Присутствие Байдена на саммите мира, возможно, до сих пор остается на "столе" - Эксперт
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Присутствие Байдена на саммите мира, возможно, до сих пор остается на "столе" - Эксперт

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Скандалы в НАБУ и САП подрывают репутацию их внешних управителей и указывают на коррупцию - нардеп
29 мая 2024, 10:01  •  120874 просмотра

Скандалы в НАБУ и САП подрывают репутацию их внешних управителей и указывают на коррупцию - нардеп

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Людей никто не остановит, если они перекроют движение транспорта - чиновник дал совет, как побудить две агрокомпании отремонтировать дорогу
29 мая 2024, 09:55  •  117685 просмотра

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29 мая 2024, 11:15  •  151464 просмотра

Готовили диверсии по приказу рф: в Польше задержали двух белорусов и поляка

Два белоруса и поляк были арестованы в Польше за подготовку диверсии по заданию российской разведки. Они планировали поджигать торговые центры, рестораны и склады.

Новости Мира •   •  7864 просмотра
Готовили диверсии по приказу рф: в Польше задержали двух белорусов и поляка

На службу в ВСУ поступило уже более 770 осужденных - Генпрокуратура

Более 770 осужденных уже вступили в ряды Вооруженных Сил Украины после условно-досрочного освобождения от отбывания наказания. Суды рассмотрели более 2400 таких ходатайств и удовлетворили более 1800 из них.

Общество •   •  10039 просмотра
На службу в ВСУ поступило уже более 770 осужденных - Генпрокуратура

"Мы думали, что документы на землю были, но так их и не нашли": инициаторы дела против экс-министра Сольского рассказали новые подробности

В конце апреля НАБУ объявило о разоблачении схемы якобы завладения землями НААН, в рамках которой объявили о подозрении экс-министру агрополитики Николаю Сольскому. УНН пообщался с одним из инициаторов этого дела.

Агроновости •   •  94706 просмотра
Эксклюзив
"Мы думали, что документы на землю были, но так их и не нашли": инициаторы дела против экс-министра Сольского рассказали новые подробности

В Иране начали регистрацию кандидатов на досрочные выборы президента

Министр внутренних дел Ирана Ахмад Вахиде объявил о начале регистрации кандидатов на досрочных президентских выборах после смерти действующего президента Ибрагима Раиси.

Новости Мира •   •  7253 просмотра
В Иране начали регистрацию кандидатов на досрочные выборы президента

Правительство приняло проект соглашения между Украиной и США, которое позволит получить почти 7,9 млрд долларов поддержки - премьер

Кабмин принял проект соглашения, позволяющего Украине получить почти 7,9 миллиарда долларов финансовой и экономической поддержки от Соединенных Штатов.

Экономика •   •  11365 просмотра
Правительство приняло проект соглашения между Украиной и США, которое позволит получить почти 7,9 млрд долларов поддержки - премьер

Возможен вариант предоставления США разрешения использования оружия по целям в рф без публичного объявления - нардеп

Абсолютно возможен вариант, что США могут предоставить Украине разрешение на использование американского оружия для ударов по целям в россии, без публичного объявления, будет достаточно предоставления разрешения по военным каналам, считает нардеп Чернев.

Война •   •  11879 просмотра
Возможен вариант предоставления США разрешения использования оружия по целям в рф без публичного объявления - нардеп

Люксембург выделяет 5 миллионов евро для "артиллерийской коалиции" в поддержку Украины

Люксембург выделил 5 миллионов евро на финансирование "артиллерийской коалиции" в поддержку Украины, созданной Соединенными Штатами и Францией.

Война •   •  11483 просмотра
Люксембург выделяет 5 миллионов евро для "артиллерийской коалиции" в поддержку Украины

Илон Маск может стать советником в правительстве США, в случае победы Трампа на выборах-WSJ

Илон Маск может стать советником Дональда Трампа в Белом доме, если последний одержит победу на следующих президентских выборах в США, говорится в отчете The Wall Street Journal.

Новости Мира •   •  8530 просмотра
Илон Маск может стать советником в правительстве США, в случае победы Трампа на выборах-WSJ

Франция может объявить об отправке военных инструкторов в Украину в ближайшее время - Reuters

Франция вскоре может объявить об отправке военных инструкторов в Украину для обучения украинских военнослужащих разминированию, техническому обслуживанию техники и эксплуатации военной авиации, несмотря на опасения некоторых союзников.

Война •   •  11227 просмотра
Франция может объявить об отправке военных инструкторов в Украину в ближайшее время - Reuters

Графиков отключений не будет для предприятий-импортеров 80% от своего потребления электричества - Шмыгаль

Кабинет министров принял постановление, освобождающее предприятия, импортирующие 80% потребляемой ими электроэнергии, от графиков отключения электроэнергии.

Экономика •   •  9377 просмотра
Графиков отключений не будет для предприятий-импортеров 80% от своего потребления электричества - Шмыгаль