Готовили диверсии по приказу рф: в Польше задержали двух белорусов и поляка

Этот год будет показательным с точки зрения постоянства и функционирования аграрного бизнеса - УКАБ
Шведский самолет AWACS в тандеме с F-16 поможет отогнать российскую авиацию от пусковых рубежей минимум на 40 км - эксперт
"Мы думали, что документы на землю были, но так их и не нашли": инициаторы дела против экс-министра Сольского рассказали новые подробности
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Мы не имеем права контролировать вес транспорта – Черниговская ОВА о дороге, в разрушении которой местные жители обвиняют две агрокомпании
Присутствие Байдена на саммите мира, возможно, до сих пор остается на "столе" - Эксперт
Скандалы в НАБУ и САП подрывают репутацию их внешних управителей и указывают на коррупцию - нардеп
Людей никто не остановит, если они перекроют движение транспорта - чиновник дал совет, как побудить две агрокомпании отремонтировать дорогу
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Правительство приняло проект соглашения между Украиной и США, которое позволит получить почти 7,9 млрд долларов поддержки - премьер
Возможен вариант предоставления США разрешения использования оружия по целям в рф без публичного объявления - нардеп
Люксембург выделяет 5 миллионов евро для "артиллерийской коалиции" в поддержку Украины
Илон Маск может стать советником в правительстве США, в случае победы Трампа на выборах-WSJ
Франция может объявить об отправке военных инструкторов в Украину в ближайшее время - Reuters
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"Мы думали, что документы на землю были, но так их и не нашли": инициаторы дела против экс-министра Сольского рассказали новые подробностиЭксклюзив
Скандалы в НАБУ компрометируют орган и ставят под сомнение объективность расследуемых дел
Крипта для чайников. Часть 5. Холодные и горячие кошелькиЭксклюзив
Компания "Олсидз", которая пошла войной на "ОПЗ", могла нанести огромный ущерб государству
Подконтрольные Грозе и Науменко компании годами уклоняются от уплаты налогов благодаря "серому" экспорту зерновых из терминала "Олимпекс"
Готовили диверсии по приказу рф: в Польше задержали двух белорусов и поляка
Два белоруса и поляк были арестованы в Польше за подготовку диверсии по заданию российской разведки. Они планировали поджигать торговые центры, рестораны и склады.
На службу в ВСУ поступило уже более 770 осужденных - Генпрокуратура
Более 770 осужденных уже вступили в ряды Вооруженных Сил Украины после условно-досрочного освобождения от отбывания наказания. Суды рассмотрели более 2400 таких ходатайств и удовлетворили более 1800 из них.
"Мы думали, что документы на землю были, но так их и не нашли": инициаторы дела против экс-министра Сольского рассказали новые подробности
В конце апреля НАБУ объявило о разоблачении схемы якобы завладения землями НААН, в рамках которой объявили о подозрении экс-министру агрополитики Николаю Сольскому. УНН пообщался с одним из инициаторов этого дела.
В Иране начали регистрацию кандидатов на досрочные выборы президента
Министр внутренних дел Ирана Ахмад Вахиде объявил о начале регистрации кандидатов на досрочных президентских выборах после смерти действующего президента Ибрагима Раиси.
Правительство приняло проект соглашения между Украиной и США, которое позволит получить почти 7,9 млрд долларов поддержки - премьер
Кабмин принял проект соглашения, позволяющего Украине получить почти 7,9 миллиарда долларов финансовой и экономической поддержки от Соединенных Штатов.
Возможен вариант предоставления США разрешения использования оружия по целям в рф без публичного объявления - нардеп
Абсолютно возможен вариант, что США могут предоставить Украине разрешение на использование американского оружия для ударов по целям в россии, без публичного объявления, будет достаточно предоставления разрешения по военным каналам, считает нардеп Чернев.
Люксембург выделяет 5 миллионов евро для "артиллерийской коалиции" в поддержку Украины
Люксембург выделил 5 миллионов евро на финансирование "артиллерийской коалиции" в поддержку Украины, созданной Соединенными Штатами и Францией.
Илон Маск может стать советником в правительстве США, в случае победы Трампа на выборах-WSJ
Илон Маск может стать советником Дональда Трампа в Белом доме, если последний одержит победу на следующих президентских выборах в США, говорится в отчете The Wall Street Journal.
Франция может объявить об отправке военных инструкторов в Украину в ближайшее время - Reuters
Франция вскоре может объявить об отправке военных инструкторов в Украину для обучения украинских военнослужащих разминированию, техническому обслуживанию техники и эксплуатации военной авиации, несмотря на опасения некоторых союзников.
Графиков отключений не будет для предприятий-импортеров 80% от своего потребления электричества - Шмыгаль
Кабинет министров принял постановление, освобождающее предприятия, импортирующие 80% потребляемой ими электроэнергии, от графиков отключения электроэнергии.