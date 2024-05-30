Готовили диверсии по приказу рф: в Польше задержали двух белорусов и поляка

В Польше арестовали трех человек - двух белорусов и поляка - по подозрению в подготовке диверсий по заданию российской разведки. По данным свидетельства, они планировали поджог торговых центров, ресторанов и строительных складов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Rzeczpospolita.

По информации Rzeczpospolita, задержанные пытались поджечь один объект в Гданьске и подожгли еще два: в Гдыне и Марках под Варшавой. Согласно выводам Агентства внутренней безопасности и Национальной прокуратуры, они сделали это за деньги - из расчета 10 тыс. евро за один объект.

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Старшему белорусу 37 лет, младшему - 35 лет. У одного белорусский паспорт, другой остался в Польше по "карте поляка". Третий задержанный - 40-летний поляк, житель Поморского воеводства.

Задержанным предъявили обвинения в "участии в организованной преступной группировке, направленной на проведение деятельности внешней разведки против Республики Польша", участии в деятельности российской разведки и осуществлении диверсионно-диверсионной деятельности на территории Польши.

Суд избрал трем подозреваемым меру пресечения в виде содержания под стражей. Им грозит вплоть до пожизненного заключения.

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