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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
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26 мая 2024, 10:37  •  168315 просмотра
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Мы открыты к сотрудничеству, но наши оппоненты срывают работу зернового коридора и ставят под угрозу обороноспособность страны - "Одесский припортовый завод"
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24 мая 2024, 06:14  •  262143 просмотра

Немецкий экс-военный осужден за шпионаж в пользу россии

Бывший офицер немецкой армии был приговорен к трем с половиной годам тюремного заключения за шпионаж в пользу российских спецслужб путем передачи секретной военной информации.

Война •   •  329 просмотра
Немецкий экс-военный осужден за шпионаж в пользу россии

Новые иностранные инвесторы опасаются вкладывать средства в украинский бизнес - заместитель бизнес - омбудсмена

Иностранные инвесторы опасаются вкладывать средства в украинский бизнес из-за рисков, связанных с военной агрессией и отсутствием прозрачности и надлежащего раскрытия информации о бизнесе.

Война •   •  2014 просмотра
Эксклюзив
Новые иностранные инвесторы опасаются вкладывать средства в украинский бизнес - заместитель бизнес - омбудсмена

россияне ударили по Николаевщине: попали в автомойку, есть раненые

Два человека были ранены, один из них тяжело, когда российская ракета попала в автомойку самообслуживания в Снигиревке Николаевской области.

Война •   •  1611 просмотра
россияне ударили по Николаевщине: попали в автомойку, есть раненые

рф развернула инфоркампанию к 10-летию начала боев за Донецкий аэропорт - ЦПД при СНБО

россия начала дезинформационную кампанию с целью переложить ответственность за начало войны на Украину в 10-ю годовщину боев за Донецкий аэропорт.

Война •   •  2577 просмотра
рф развернула инфоркампанию к 10-летию начала боев за Донецкий аэропорт - ЦПД при СНБО

Электроника и боеприпасы: Столтенберг рассказал, как Китай и КНДР помогают россии в войне против Украины

Северная Корея и Китай являются наиболее весомыми сторонниками войны россии против Украины, предоставляя военную помощь, микроэлектронику для ракет и танков, а также более миллиона артиллерийских снарядов, в то время, как рф делится с КНДР технологиями, которые позволяют им развивать ракетную и ядерную программы.

Война •   •  3273 просмотра
Электроника и боеприпасы: Столтенберг рассказал, как Китай и КНДР помогают россии в войне против Украины

Столтенберг ожидает согласования в июле усиления роли НАТО по поддержке Украины и многолетних финансовых обязательств

Генеральный секретарь НАТО ожидает, что члены Альянса договорятся об усилении роли НАТО в организации, обеспечении, планировании и доставке поставок для обеспечения более стабильных потоков поставок в Украину до саммита Альянса в июле, а также о многолетних финансовых обязательствах по долгосрочной поддержке.

Война •   •  3385 просмотра
Столтенберг ожидает согласования в июле усиления роли НАТО по поддержке Украины и многолетних финансовых обязательств

В Испании Зеленского лично встретил Король Фелипе VI в Испании

Король Испании Фелипе VI лично поздравил украинскую делегацию во главе с Президентом Владимиром Зеленским по прибытии в Испанию.

политика •   •  6457 просмотра
В Испании Зеленского лично встретил Король Фелипе VI в Испании

Не справился с течением: на Закарпатье в реке Уж утонул 15-летний юноша

Спасатели около суток искали тело 15-летнего юноши, который не справился с течением. Сейчас тело парня уже передали работника правооронних орагнів.

Общество •   •  6978 просмотра
Не справился с течением: на Закарпатье в реке Уж утонул 15-летний юноша

Наибольшее количество столкновений происходит на Покровском направлении. Ситуация напряженная - Генштаб

Наибольшее количество боевых столкновений происходит на Покровском направлении, где ситуация остается напряженной, впрочем украинские защитники сдерживают натиск российских оккупантов.

Война •   •  8754 просмотра
Наибольшее количество столкновений происходит на Покровском направлении. Ситуация напряженная - Генштаб

МИД Китая пока не располагает информацией о направлении делегации на Саммит мира

Китай не располагает информацией о направлении делегации на Саммит мира в Украине, запланированный на 15-16 июня в Швейцарии, но поддерживает усилия по мирному урегулированию и «политическому решению» «кризиса».

политика •   •  8674 просмотра
МИД Китая пока не располагает информацией о направлении делегации на Саммит мира