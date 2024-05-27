Немецкий экс-военный осужден за шпионаж в пользу россии

Бывший офицер немецкой армии приговорен к трем с половиной годам лишения свободы за шпионаж для российской секретной службы. Об этом пишет УНН со ссылкой на Deutsche Welle.

Детали

Высший региональный суд Дюссельдорфа признал виновным в шпионаже в пользу россии 54-летнего Томаса Х, - бывший немецкий офицер был приговорен к трем годам тюремного заключения за передачу секретной военной информации.

Обвиняемый был арестован в немецком городе Кобленц, в августе 2023 года. С мая 2023 года капитан по собственной инициативе пересылал информацию о своей работе в отделе закупок Бундесвера в Кобленце в генконсульство россии в Бонне и посольство россии в Берлине и предлагал им сотрудничество.

Федеральное прокуратура обвинило его в том, что он "почти проникновенно предложил себя России", чтобы дать преимущество российским вооруженным силам. При этом он выдал информацию, имеющую военное значение. Прокуроры обвинили его в том, что он сфотографировал старые учебные документы по системам боеприпасов и авиационной технике, а затем опустил эти материалы в почтовый ящик российского консульства в Бонне.

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В суде мужчина признал свою вину: по его словам, им двигал страх перед ядерной эскалацией войны против Украины. "Это самая большая ошибка, которую я совершил в своей жизни". Депрессия, вызванная хроническим переутомлением, якобы нарушила его рациональное мышление.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что бывший сотрудник немецкой разведки Карстен Л. отрицает обвинения в шпионаже в пользу россии и получении денег за передачу стране-оккупанту государственных секретов Германии.

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