WP: Шпионский скандал в Австрии раскрыл российские операции по всей Европе

Австрия столкнулась с одним из крупнейших шпионских скандалов за десятилетие из-за ареста бывшего сотрудника разведки, который раскрыл факты большой российской инфильтрации, недостаточного контроля со стороны официальной власти и действий, достойных сюжета шпионского романа. Об этом пишет WP, передает УНН.

Детали

Эгисто Отт был задержан 29 марта. Ему вменяется в вину, среди прочего, передача российским спецслужбам данных с мобильных телефонов бывших высокопоставленных чиновников Австрии, заговор в организации взлома квартиры известного журналиста и составление "предложений по улучшению" после заказного убийства в Германии по указанию российских заказчиков.

Подозревается, что Отт передавал конфиденциальную информацию Яну Марсалеку, также австрийскому гражданину, который разыскивался по подозрению в мошенничестве с момента крушения немецкой компании Wirecard в 2020 году, где он занимал должность исполнительного директора. В ордере отмечается, что сообщения в чате, предоставленные британскими властями, прямо связывают Марсалека с российскими спецслужбами.

СМИ Германии и Австрии сообщили, что Марсалека подозревают в связях с российской разведкой по крайней мере с 2014 года. Сейчас он, видимо, находится в России.

Томас Риглер, историк и эксперт по шпионажу из австрийского Центра разведки, пропаганды и безопасности, считает, что это дело имеет "потенциал стать одной из крупнейших историй о шпионаже в недавней истории Австрии".