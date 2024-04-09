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WP: Шпионский скандал в Австрии раскрыл российские операции по всей Европе
Бывший офицер австрийской разведки арестован за масштабную российскую инфильтрацию и шпионскую деятельность, что разоблачает отсутствие надзора и действия, достойные шпионского романа.
Миллер прокомментировал инцидент с беспилотниками на ЗАЭС
США следят за ситуацией на Запорожской атомной электростанции после того, как там разбились беспилотники, призывая Россию передать контроль над станцией Украине и воздержаться от действий, которые могут привести к ядерному инциденту.
The Telegraph: скорость реакции НАТО на угрозу зависит от железнодорожной инфраструктуры
Способность НАТО быстро развернуть до 500 тысяч военнослужащих на своих восточных границах в ответ на российскую агрессию зависит от преодоления таких препятствий, как бюрократия и хрупкая железнодорожная инфраструктура, особенно в Германии.
TikTok создает социальную сеть для обмена фотографиями
TikTok разрабатывает новое приложение для обмена фотографиями и текстами под названием TikTok Notes, похожее на Instagram, как часть своего стремления к инновациям.
Иран открыл новое консульство в Дамаске
Иран открыл новое консульство в Дамаске вместо того, что было разрушено израильским авиаударом, в результате которого погибли иранские солдаты.
Губернатор оккупированного Севастополя сообщил об уничтожении над морем "воздушной цели"
Воздушная цель была автоматически уничтожена над морем вблизи Севастополя без ущерба для инфраструктуры города.
На Полтавщине прогремел взрыв
В Полтавской области Украины произошел взрыв, согласно сообщениям местных корреспондентов и предупреждению Военно-воздушных сил Украины о движении беспилотников в этом районе.
Канада обнародовала новую оборонную стратегию до 2030 года
Канада обнародовала новую оборонную стратегию до 2030 года, увеличив военные расходы до 1,76% ВВП к 2030 году, но все еще не достигнув целевого показателя НАТО в 2%.
В оккупированном Севастополе раздаются мощные взрывы
В Севастополе прогремели мощные взрывы, когда российская противовоздушная оборона, как сообщается, отразила атаку.
В Госдепе допустили вступление Украины в НАТО после завершения войны
Вступление Украины в НАТО продолжится после завершения российско-украинского конфликта, заявляет Государственный департамент США.