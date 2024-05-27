Німецький екс-військовий засуджений за шпигунство на користь росії
Київ • УНН
Колишнього офіцера німецької армії засудили до трьох із половиною років тюремного ув'язнення за шпигунство на користь російських спецслужб шляхом передачі секретної військової інформації.
Колишній офіцер німецької армії засуджений до трьох з половиною років позбавлення волі за шпигунство для російської секретної служби. Про це пише УНН з посиланням на Deutsche Welle.
Деталі
Вищий регіональний суд Дюссельдорфа визнав винним у шпигунстві на користь Росії 54-річного Томаса Х, - колишнього німецького офіцера було засуджено до трьох років тюремного ув'язнення за передачу секретної військової інформації.
Обвинувачений був заарештований у німецькому місті Кобленц, у серпні 2023 року. З травня 2023 року капітан за власною ініціативою пересилав інформацію про свою роботу у відділі закупівель Бундесверу в Кобленці в генконсульство Росії в Бонні та посольство Росії в Берліні і пропонував їм співпрацю.
Федеральна прокуратура звинуватила його в тому, що він "майже проникливо запропонував себе Росії", щоб дати перевагу російським збройним силам. При цьому він видав інформацію, що має військове значення. Прокурори звинуватили його в тому, що він сфотографував старі навчальні документи щодо систем боєприпасів і авіаційної техніки, а потім опустив ці матеріали в поштову скриньку російського консульства в Бонні.
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У суді чоловік визнав свою провину: за його словами, ним рухав страх перед ядерною ескалацією війни проти України. "Це найбільша помилка, яку я зробив у своєму житті". Депресія, викликана хронічною перевтомою, нібито порушила його раціональне мислення.
Нагадаємо
Раніше УНН повідомляв, що колишній співробітник німецької розвідки Карстен Л. заперечує звинувачення у шпигунстві на користь Росії та отриманні грошей за передачу країні-окупанту державних секретів Німеччини.
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