Сотрудник немецкой разведки отрицает шпионаж в пользу россии

Экс-сотрудник Федеральной разведслужбы Германии (BND) Карстен Л., который вероятно выдал россии государственные тайны и получил за это деньги, в ходе судебного процесса отверг обвинение в нарушении служебных обязанностей.

Об это пишет Tagesspiegel, передает УНН.

Детали

В судебном процессе по подозрению в российском шпионаже обвиняемый сотрудник Федеральной разведывательной службы Германии (BND) Карстен Л. отверг предъявленные обвинения. Его защитник Йоханнес Айзенберг заявил сегодня от имени своего клиента в берлинском суде о том, что "подсудимый не предавал BND".

Справочно

Федеральная прокуратура предъявила бывшему сотруднику BND Карстену Л. и бизнесмену Артуру Э. обвинения по двум пунктам в государственной измене при отягчающих обстоятельствах. Они обвиняются в том, что передали россии государственные секреты Германии и получили взамен деньги.

Л. якобы передал Э. информацию, которая была доступна ему как сотруднику BND. Последний, как утверждается, установил контакт с российской внутренней разведкой ФСБ. Среди прочего, Л. якобы передал информацию, касающуюся войны россии против Украины.

Согласно обвинению, фигуранты получали "агентское вознаграждение" в размере 450 000 евро или 400 000 евро. Двое немцев находятся под стражей.

Напомним

Австрия столкнулась с одним из крупнейших шпионских скандалов за десятилетие из-за ареста бывшего сотрудника разведки, который раскрыл факты большой российской инфильтрации, недостаточного контроля со стороны официальной власти и действий, достойных сюжета шпионского романа.

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