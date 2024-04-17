"Мы окажем вооружение из собственных запасов": Байден призвал Конгресс одобрить помощь Украине

Президент США Джо Байден в очередной раз призвал Конгресс как можно быстрее одобрить дополнительную военную помощь для Украины и Израиля. Об этом американский президент заявил в своей колонке для The Wall Street Journal, передает УНН.

Детали

Байден подчеркнул, что как украинские военные сдерживают натиск россии по всей линии фронта, так и Израиль вместе с союзниками в минувшие выходные отразил массированную ракетную и беспилотную атаку Ирана.

И Украина, и Израиль защищались от этих атак, удерживая оборону и защищая своих граждан. И обе страны сделали это при решающей помощи США - написал Байден.

По словам президента США, сейчас не время бросать друзей, поэтому Палата представителей должна принять срочные законы о помощи для Украины и Израиля. Кроме того, он отметил, что на кону стоит безопасность США.

Если россия победит, войска путина приблизятся к нашим союзникам по НАТО ближе, чем когда-либо... Мы должны усилить поддержку Украины сейчас, чтобы остановить путина от посягательств на наших союзников по НАТО и гарантировать, что он не втянет американские войска в будущую войну в Европе - подчеркнул президент США.

Байден заявил о "срочной необходимости" принятия Конгрессом пакета помощи Израилю и Украине

Также Байден подчеркнул, что военная помощь для Украины это не "выписывание чеков" для Киева, а инвестиции в американскую промышленность.

По его словам, США готовы передать Украине часть собственных запасов оружия, и восстановить их благодаря закупкам у американских поставщиков.

Если Конгресс одобрит военную помощь Украине и Израилю, мы не будем выписывать бланки. Мы отправим военную технику из наших собственных запасов, а затем используем деньги, разрешенные Конгрессом, чтобы пополнить эти запасы, покупая у американских поставщиков. (...) Мы поможем нашим друзьям, помогая себе - подчеркнул Джо Байден.

Он пояснил, что это принесет "инвестиции в промышленную базу Америки" и обеспечит рабочие места во многих штатах.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что без соответствующей помощи со стороны США Украина не будет иметь шансов на победу в войне с россией.