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У Варшаві палає торговий центр, місто накрила хмара диму

У Варшаві палає торговий центр, місто накрила хмара диму

Київ • УНН

 • 29750 перегляди

Масштабна пожежа охопила торговий центр Marywilska 44 у Варшаві, Польща, що змусило владу попередити жителів залишатися в приміщенні і закрити вікна через дим.

У Варшаві, що в Польщі, сьогодні рано вранці загорівся торговий центр Marywilska 44. На місці працюють рятувальники. Попередньо, ніхто не постраждав. Влада закликає людей не відкривати вікна у квартирах та оминати місце займання. Про це УНН повідомляє із посиланням на RMF FM

Деталі 

Пожежа охопила весь торговий комплекс Marywilska 44 у Варшаві. 

За словами пожежників, вогонь, імовірно, спалахнув у кількох місцях. Інформація про загоряння надійшла до пожежників близько 3.30 ранку.   Вогонь поширювався дуже швидко. Із самого ранку на місце події прибувають нові пожежні автівки. 

Як розповіли RMF FM очевидці події, до моменту прибуття пожежників практично вся будівля залу вже була охоплена полум'ям. Дах комплексу також частково обвалився. 

Крім того, повідомляється, що на місці пожежі окрім рятувальників працює спеціальна команда з пошуку  хімікатів, оскільки дим, що здіймається над районом, може бути небезпечним для здоров'я. 

Центр урядової безпеки поширив у неділю вранці попередження у зв'язку з пожежею в торговому центрі Marywilska 44 у Варшаві. "Не наближайтеся до місця пожежі. Якщо можете, залишайтеся в приміщенні і закрийте вікна", - йдеться у повідомленні. 

Попередження поширюється на жителів Варшави і районів Варшава Західна, Легіоново і Новодворський.

У торговому павільйоні у варшавському районі Бялоленка знаходилося 1 400 одиниць орендованого майна.  Причини виникнення пожежі наразі невідомі.

У рф пожежа на волгоградському нафтопереробному заводі: жертв немає 12.05.24, 06:47 • 40819 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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