В Варшаве пылает торговый центр, город накрыло облако дыма

В Варшаве, что в Польше, сегодня рано утром загорелся торговый центр Marywilska 44. На месте работают спасатели. Предварительно, никто не пострадал. Власти призывают людей не открывать окна в квартирах и обходить место возгорания. Об этом УНН сообщает со ссылкой на RMF FM.

Детали

Пожар охватил весь торговый комплекс Marywilska 44 в Варшаве.

По словам пожарных, огонь, предположительно, вспыхнул в нескольких местах. Информация о возгорании поступила к пожарным около 3.30 утра. Огонь распространялся очень быстро. С самого утра на место происшествия прибывают новые пожарные машины.

Как рассказали RMF FM очевидцы происшествия, к моменту прибытия пожарных практически все здание зала уже было охвачено пламенем. Крыша комплекса также частично обвалилась.

Кроме того, сообщается, что на месте пожара кроме спасателей работает специальная команда по поиску химикатов, поскольку дым, поднимающийся над районом, может быть опасным для здоровья.

Центр правительственной безопасности распространил в воскресенье утром предупреждение в связи с пожаром в торговом центре Marywilska 44 в Варшаве. "Не приближайтесь к месту пожара. Если можете, оставайтесь в помещении и закройте окна", - говорится в сообщении.

Предупреждение распространяется на жителей Варшавы и районов Варшава Западная, Легионово и Новодворский.

В торговом павильоне в варшавском районе Бялоленка находилось 1 400 единиц арендованного имущества. Причины возникновения пожара пока неизвестны.

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