В рф пожар на волгоградском нефтеперерабатывающем заводе: жертв нет

В рф на территории волгоградского нпз после падения беспилотника вспыхнул пожар. Об этом сообщает губернатор волгоградской области бочаров, передает УНН.

Детали

12 мая на территории волгоградского нефтеперерабатывающего завода рф ночью вспыхнул пожар. Все произошло после того, как беспилотник (БпЛА) упал на площадку завода.

В результате падения БпЛА и его детонации на территории иолгоградского нпз возникло возгорание. Пожарно-спасательные бригады немедленно начали операцию ликвидации. Пожар был успешно потушен - заявил губернатор области.

По информации, жертв среди персонала или жителей нет.

Пожар в рф на нефтеперерабатывающем заводе в рязани