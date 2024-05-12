У рф пожежа на волгоградському нафтопереробному заводі: жертв немає
Київ • УНН
На волгоградському нафтопереробному заводі в рф падіння безпілотника спричинило пожежу, яку вдалося загасити без жертв.
У рф на території волгоградського НПЗ після падіння безпілотника спалахнула пожежа. Про це повідомляє губернатор волгоградської області бочаров, передає УНН.
Деталі
12 травня на території волгоградського нафтопереробного заводу рф вночі спалахнула пожежа. Усе сталося після того, як безпілотник (БпЛА) впав на майданчик заводу.
Унаслідок падіння БпЛА та його детонації на території Волгоградського НПЗ виникло загоряння. Пожежно-рятувальні бригади негайно розпочали операцію ліквідації. Пожежу було успішно загасено
За інформацією, жертв серед персоналу або мешканців немає.
Пожежа в рф на нафтопереробному заводі в рязані13.03.24, 06:41 • 35084 перегляди