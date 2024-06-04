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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Ситуация с наводнениями на юге Германии улучшается, уровень воды снижается

Ситуация с наводнениями на юге Германии улучшается, уровень воды снижается

Киев  •  УНН

4 июня 2024, 05:58  •  4051 просмотра

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Уровень воды в реках на юге Германии постепенно снижается после наводнений, а немецкая метеорологическая служба отменяет предупреждения о неблагоприятных погодных условиях в регионе.

На юге Германии уровень воды в реках после наводнений постепенно снижается. Немецкая метеорологическая служба отменяет предупреждения о неблагоприятных погодных условиях на юге страны. Об этом сообщает Spiegel, передает УНН

Детали 

По данным Немецкой метеорологической службы (DWD) после сильных дождей и гроз, пришедших ночью к югу от Дуная и в Баварском лесу, в течение дня ожидается солнце. В Альпах и Баварском лесу все еще могут быть "изначально плотные облака и местами дождь", говорится в сообщении. Но: "ситуация с продолжительными дождями закончилась", - сказал метеоролог DWD.

В результате уровень воды в большинстве водоемов на юго-западе страны снова падает. Только на крупных реках, таких как Дунай и Рейн, уровень воды в некоторых местах все еще повышается, сообщил вечером в понедельник центр прогнозирования наводнений. Однако критического уровня больше не ожидается.

Самый высокий уровень предупреждения по-прежнему действует почти на всем баварском участке Дуная. По данным Центра прогнозирования наводнений, вода по-прежнему поднимается из водостока Хундерсинген в районе Зигмаринген вниз по течению, а также на Боденском озере, высоком Рейне и Верхнем Рейне. Однако на южных притоках Дуная наблюдались лишь отдельные случаи незначительного подъема уровня воды.

Отмечается, что на водомерном узле Макса на Дунае возле Карлсруэ пиковое значение, которое в воскресенье составляло 8,29 м, вряд ли будет превышено.

Дополнение 

Во время спасательной операции в Верхней Баварии погиб пожарный. После оползня, вызванного дождями, сошел с рельсов поезд ICE. В десяти баварских коммунах из-за повышения уровня воды в Дунае и его притоках объявлен режим природной катастрофы. 

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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