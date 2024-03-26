26 марта: Всемирный день вермута, День "Придумай свой праздник"

Сегодня, 26 марта, все любители коктейлей могут присоединиться к Всемирному дню вермута, пишет УНН.

Событие было основано известным барменом и производителем вермутов Джанкарло Манчино.

Вермут - купажное ароматизированное вино. Его изготавливают из вина из отборного белого и красного винограда с добавлением более тридцати различных трав, цветов, фруктов и семян. В частности, кардамона, имбиря, шафрана, ромашки, ванили, мускатного ореха, мяты и тому подобное.

Первым центром производства вермутов был итальянский город Турин, расположенный в области Пьемонт, известной своими плодородными равнинами. Выращиваемый на них виноград давал сухие и мягкие белые вина, а со склонов Альп, находящихся в этой области, собирали богатые ароматами растения. Чуть позже производство вермутов получило свое развитие также во Флоренции и Венеции.

Изобретателем вермута считают Антонио Карпано, который начал его продажу в 1786 году. В конце XVIII века в Италии кроме дома были основаны также фирмы Cinzano, Martini, Gancia. Со временем появились и французские фирмы по производству вермутов.

Вермут является основой для таких культовых коктейлей как Мартини, Манхэттен, Негрони, Американо и многих других.

Также сегодня можно присоединиться к необычному событию "Придумай свой праздник". Его основали изобретатели оригинальных праздников супруги Рут и Томас Рой.

В этот день всем желающим предлагается начать свой оригинальный праздник и пригласить на его празднование всех своих друзей.

Еще 26 марта свой профессиональный праздник отмечают помощники юристов.

Помощники юристов в своей работе больше сосредоточены на административных и вспомогательных задачах. Но их роль важнее, чем может показаться на первый взгляд. Юридические фирмы, которые не признают уникальную роль помощников юристов довольно часто сталкиваются с многочисленными проблемами в организации своей работы.

По церковному календарю сегодня Собор архангела Гавриила. Именно Гавриил известил Захария, что у него родится сын, которого надо назвать Иоанном, и который будет крестить Иисуса.

А также сообщил Деве Марии, что она зачала от Святого духа и родит Сына Божьего.

Именины сегодня празднуют Гавриил, Степан, Алла, Лариса.