26 марта: Всемирный день вермута, День "Придумай свой праздник"

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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"Крипта для чайников". Часть 2: что такое халвинг, и почему он вызывает переполох на рынке криптовалют
  •  112647 просмотра

"Крипта для чайников". Часть 2: что такое халвинг, и почему он вызывает переполох на рынке криптовалют

Эксклюзив
Малюська о золотовалютных резервах рф: понимание формата поступления и использования будет в середине лета
  •  115645 просмотра

Малюська о золотовалютных резервах рф: понимание формата поступления и использования будет в середине лета

Как лунное затмение повлияет на все знаки Зодиака: гороскоп на 25 - 31 марта
24 марта 2024, 16:50  •  167288 просмотра

Как лунное затмение повлияет на все знаки Зодиака: гороскоп на 25 - 31 марта

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
24 марта 2024, 13:30  •  160092 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

Эксклюзив
Лунное затмение: чего нельзя и что нужно делать в этот период
24 марта 2024, 09:52  •  153951 просмотра

Лунное затмение: чего нельзя и что нужно делать в этот период

Эксклюзив
Самая масштабная атака россиян на энергосистему Украины не вызвала критической ситуации: эксперты дали успокаивающую оценку ситуации
22 марта 2024, 16:50  •  215424 просмотра

Самая масштабная атака россиян на энергосистему Украины не вызвала критической ситуации: эксперты дали успокаивающую оценку ситуации

Эксклюзив
Малюська об идее специального налога на газ и нефть рф: это только начало обсуждения
22 марта 2024, 14:44  •  181036 просмотра

Малюська об идее специального налога на газ и нефть рф: это только начало обсуждения

Эксклюзив
Кредиторы "Конкорда" предложили ФГВФЛ продать ОВГЗ банка и завершить процесс его ликвидации - участник инициативной группы
22 марта 2024, 11:19  •  176889 просмотра

Кредиторы "Конкорда" предложили ФГВФЛ продать ОВГЗ банка и завершить процесс его ликвидации - участник инициативной группы

Эксклюзив
Безгин о заседании ВСК по метро Киева: раньше апреля вряд ли завершится рассмотрение этих вопросов
21 марта 2024, 17:52  •  172894 просмотра

Безгин о заседании ВСК по метро Киева: раньше апреля вряд ли завершится рассмотрение этих вопросов

Эксклюзив
Могут пытаться отвлекать Силы обороны: эксперт о причине активизации ДРГ рф в Сумской области
21 марта 2024, 12:10  •  140482 просмотра

Могут пытаться отвлекать Силы обороны: эксперт о причине активизации ДРГ рф в Сумской области

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26 марта: Всемирный день вермута, День "Придумай свой праздник"

26 марта: Всемирный день вермута, День "Придумай свой праздник"

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Суд уменьшил залог Трампа до 175 миллионов долларов, предоставив дополнительные 10 дней для уплаты

Суд уменьшил залог Трампа до 175 миллионов долларов, предоставив дополнительные 10 дней для уплаты

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Зеленский: путин уже два десятилетия питается терроризмом. Именно он - самое большое окно для террора

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21 марта 2024, 11:56  •  396110 просмотра
Структура мирового населения меняется из-за падения рождаемости: Украина среди аутсайдеров. Что дальше?

Структура мирового населения меняется из-за падения рождаемости: Украина среди аутсайдеров. Что дальше?

21 марта 2024, 08:07  •  354777 просмотра
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Boeing и роковая дверь: может ли череда инцидентов с самолетами крупнейшего авиапроизводителя перекроить весь рынок

20 марта 2024, 17:18  •  374641 просмотра
Два сапога - пара: почему малоизвестный депутат облсовета от партии Юлии Тимошенко решил бросить камень в огород одиозного Даниила Гетманцева

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20 марта 2024, 10:44  •  397567 просмотра
путин "неожиданно" выиграл выборы в рф: как отреагировали "коллеги"-диктаторы и цивилизованный мир

путин "неожиданно" выиграл выборы в рф: как отреагировали "коллеги"-диктаторы и цивилизованный мир
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18 марта 2024, 18:47  •  488411 просмотра

26 марта: Всемирный день вермута, День "Придумай свой праздник"

Сегодня, 26 марта, все любители коктейлей могут присоединиться к Всемирному дню вермута. Событие было основано известным барменом и производителем вермутов Джанкарло Манчино.

УНН Lite •   •  1198 просмотра
26 марта: Всемирный день вермута, День "Придумай свой праздник"

Суд уменьшил залог Трампа до 175 миллионов долларов, предоставив дополнительные 10 дней для уплаты

Суд Нью-Йорка уменьшил сумму залога Дональда Трампа по делу о мошенничестве с $454 млн до $175 млн и дал ему 10 дополнительных дней для уплаты.

политика •   •  4369 просмотра
Суд уменьшил залог Трампа до 175 миллионов долларов, предоставив дополнительные 10 дней для уплаты

Зеленский: путин уже два десятилетия питается терроризмом. Именно он - самое большое окно для террора

Владимир Зеленский отреагировал на обвинения путина в причастности Украины к теракту в москве, назвав путина "больным и циничным существом", которое "питается террором в течение двух десятилетий".

Война •   •  7963 просмотра
Зеленский: путин уже два десятилетия питается терроризмом. Именно он - самое большое окно для террора

Восстановлено электроснабжение в Донецкой области: почти 50 000 семей получили свет

Электроснабжение было восстановлено в 32 населенных пунктах Донецкой области, что обеспечило доступ к электроэнергии для почти 50 000 семей.

Общество •   •  8510 просмотра
Восстановлено электроснабжение в Донецкой области: почти 50 000 семей получили свет

Полиция Киевщины обнаружила рыбное браконьерство: ущерб государству более 64 000 гривен

Полиция Киевской области разоблачила факт незаконного вылова рыбы на сумму более 64 000 гривен.

Общество •   •  10462 просмотра
Полиция Киевщины обнаружила рыбное браконьерство: ущерб государству более 64 000 гривен

Теракт в москве вызывает беспокойство во Франции относительно безопасности Олимпиады

Теракт в московском торговом центре вызвал во Франции беспокойство относительно безопасности предстоящих Олимпийских игр в Париже: министр внутренних дел Франции заявил, что такие крупные события, как Олимпиада, могут стать мишенью для террористических группировок, но заверил, что французские правоохранительные и разведывательные органы будут готовы к этим вызовам.

политика •   •  12156 просмотра
Теракт в москве вызывает беспокойство во Франции относительно безопасности Олимпиады

Враг атакует: предупреждено об угрозе баллистических ракет с востока

Воздушные Силы информируют о возможной атаке баллистическими ракетами с востока.

Война •   •  13214 просмотра
Враг атакует: предупреждено об угрозе баллистических ракет с востока

Великобритания отрицает причастность Украины к теракту в москве

Министр обороны Великобритании отрицает любые связи между Украиной и недавним терактом в москве, подчеркнув необходимость противостоять попыткам путина связать Украину с этим инцидентом.

Война •   •  15260 просмотра
Великобритания отрицает причастность Украины к теракту в москве

Беспилотники рф направляются в Николаевскую и Одесскую области

Беспилотные летательные аппараты направляются в Николаевскую и Одесскую области, сообщают в Воздушных Силах Украины.

Война •   •  18881 просмотра
Беспилотники рф направляются в Николаевскую и Одесскую области

российские беспилотники нацелились на Николаевскую область

Воздушные силы информируют, что группа беспилотников Shahed иранского производства была запущена из Черного моря в направлении Николаевской области.

Война •   •  18109 просмотра
российские беспилотники нацелились на Николаевскую область