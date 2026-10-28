У Південній Африці вчені виявили сліди використання тваринного білка людьми 60 тисяч років тому

Міжнародна команда науковців виявила у Південній Африці залишки незвичайної суміші тваринного колагену та природного пігменту, вік якої становить близько 60 тисяч років. Знахідка може допомогти краще зрозуміти, як давні люди використовували природні матеріали. Про це повідомляє Phys.org із посиланням на дослідження Університету Кюсю, пише УНН.

Деталі

Дослідники проаналізували зразки осадових порід, багатих на охру, з археологічного комплексу Кілпдрифт у природному заповіднику Де-Хуп.

За допомогою методу палеопротеоміки, який дозволяє вивчати стародавні білки, вчені встановили, що знайдений колаген належав звичайній канні – великій африканській антилопі.

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Науковці припускають, що мешканці цієї території могли навмисно змішувати матеріали тваринного походження з подрібненою охрою – природним мінеральним пігментом, який використовували ще в кам'яному віці.

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Інша можлива версія полягає в тому, що люди обробляли охрою шкури антилоп, а виявлені залишки утворилися під час такої діяльності.

Дослідники поки не встановили точного призначення суміші, однак знахідка свідчить про використання давніми людьми матеріалів тваринного та мінерального походження.

Результати дослідження опубліковані в науковому журналі Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences.

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