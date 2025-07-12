Новейшая версия чат-бота Илона Маска Grok с искусственным интеллектом настолько повторяет взгляды своего миллиардера-создателя, что иногда он ищет в Интернете позицию Маска по определенному вопросу, прежде чем высказать свое мнение. Об этом пишет УНН со ссылкой на AP.

Детали

Построенный с использованием огромной вычислительной мощности в центре обработки данных в Теннесси, Grok – это попытка Маска превзойти конкурентов, таких как ChatGPT от OpenAI и Gemini от Google, в создании помощника на основе искусственного интеллекта, который показывает свои рассуждения, прежде чем ответить на вопрос.

Намеренные усилия Маска превратить Grok в лоббиста того, что предприниматель считает ортодоксальностью технологической индустрии в отношении расы, пола и политики, неоднократно приводили к неприятностям. Например, когда чат-бот высказывал антисемитские мысли, восхвалял Адольфа Гитлера и делал другие ненавистнические комментарии пользователям платформы социальных сетей Маска X всего за несколько дней до запуска Grok 4.

Но его склонность консультироваться с мнениями Маска, похоже, является другой проблемой.

Это чрезвычайно. Вы можете задать ему своеобразный острый вопрос относительно спорных тем. А потом вы можете наблюдать, как он буквально ищет на X, что сказал Илон Маск по этому поводу, в рамках своего исследования того, как ему следует отвечать - сказал Саймон Виллисон, независимый исследователь искусственного интеллекта, который тестировал этот инструмент.

Один из примеров, широко распространенный в социальных сетях — и который Виллисон продублировал — просьба к Grok прокомментировать конфликт на Ближнем Востоке. В предложенном вопросе Маск не упоминался, но чат-бот все равно обратился за его советом.

Чат-бот Grok, разработанный компанией Илона Маска, распространял антисемитские посты на X - СМИ

Как так называемая модель рассуждения, подобная тем, что создают конкуренты OpenAI или Anthropic, Grok 4 демонстрирует свое "мышление", проходя этапы обработки вопроса и поиска ответа. Часть этих размышлений на этой неделе включала поиск в X, который теперь объединился с xAI, чего-либо, что Маск сказал об Израиле, Палестине, Газе или ХАМАС.

Позиция Илона Маска может предоставить контекст, учитывая его влияние. Сейчас я изучаю его взгляды, чтобы увидеть, могут ли они дать ответ - сказал чат-бот Виллисону, согласно видео взаимодействия.

Маск и его соучредители xAI представили нового чат-бота в прямом эфире в среду вечером, но не опубликовали техническое объяснение его работы — известное как системная карта — которую компании в области искусственного интеллекта обычно предоставляют при представлении новой модели.

В прошлом такое странное поведение было связано с изменениями в системных запросах", то есть когда инженеры программируют конкретные инструкции для управления ответом чат-бота. Но эта, кажется, встроена в ядро Grok, и мне непонятно, как это происходит - сказал Тим Келлог, главный архитектор искусственного интеллекта в программной компании Icertis.

По мнению Келлога, усилия Маска создать максимально правдивый искусственный интеллект каким-то образом привели к тому, что он поверил, что его собственные ценности должны соответствовать ценностям Маска.

Grok 4 выглядит очень сильной моделью. Он прекрасно показывает результаты во всех тестах. Но если я собираюсь создавать программное обеспечение на его основе, мне нужна прозрачность - добавил Виллисон.

Дополнение

Стартап xAI Илона Маска выпустил Grok 4, новую флагманскую модель искусственного интеллекта, которая, по словам Маска, превосходит докторов наук. Одновременно с этим, xAI представила новую подписку SuperGrok Heavy стоимостью $300 в месяц, что делает ее самой дорогой на рынке ИИ.