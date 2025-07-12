Новейший чат-бот Илона Маска Grok ориентируется на его мнение, прежде чем отвечать на вопросы
Киев • УНН
Новая версия чат-бота Grok от Илона Маска иногда ищет в интернете позицию Маска по определенному вопросу, прежде чем высказать свое мнение. Это происходит даже тогда, когда Маск не упоминается в вопросе, что вызывает беспокойство относительно прозрачности и объективности ИИ.
Новейшая версия чат-бота Илона Маска Grok с искусственным интеллектом настолько повторяет взгляды своего миллиардера-создателя, что иногда он ищет в Интернете позицию Маска по определенному вопросу, прежде чем высказать свое мнение. Об этом пишет УНН со ссылкой на AP.
Детали
Построенный с использованием огромной вычислительной мощности в центре обработки данных в Теннесси, Grok – это попытка Маска превзойти конкурентов, таких как ChatGPT от OpenAI и Gemini от Google, в создании помощника на основе искусственного интеллекта, который показывает свои рассуждения, прежде чем ответить на вопрос.
Намеренные усилия Маска превратить Grok в лоббиста того, что предприниматель считает ортодоксальностью технологической индустрии в отношении расы, пола и политики, неоднократно приводили к неприятностям. Например, когда чат-бот высказывал антисемитские мысли, восхвалял Адольфа Гитлера и делал другие ненавистнические комментарии пользователям платформы социальных сетей Маска X всего за несколько дней до запуска Grok 4.
Но его склонность консультироваться с мнениями Маска, похоже, является другой проблемой.
Это чрезвычайно. Вы можете задать ему своеобразный острый вопрос относительно спорных тем. А потом вы можете наблюдать, как он буквально ищет на X, что сказал Илон Маск по этому поводу, в рамках своего исследования того, как ему следует отвечать
Один из примеров, широко распространенный в социальных сетях — и который Виллисон продублировал — просьба к Grok прокомментировать конфликт на Ближнем Востоке. В предложенном вопросе Маск не упоминался, но чат-бот все равно обратился за его советом.
Чат-бот Grok, разработанный компанией Илона Маска, распространял антисемитские посты на X - СМИ09.07.25, 10:33 • 1270 просмотров
Как так называемая модель рассуждения, подобная тем, что создают конкуренты OpenAI или Anthropic, Grok 4 демонстрирует свое "мышление", проходя этапы обработки вопроса и поиска ответа. Часть этих размышлений на этой неделе включала поиск в X, который теперь объединился с xAI, чего-либо, что Маск сказал об Израиле, Палестине, Газе или ХАМАС.
Позиция Илона Маска может предоставить контекст, учитывая его влияние. Сейчас я изучаю его взгляды, чтобы увидеть, могут ли они дать ответ
Маск и его соучредители xAI представили нового чат-бота в прямом эфире в среду вечером, но не опубликовали техническое объяснение его работы — известное как системная карта — которую компании в области искусственного интеллекта обычно предоставляют при представлении новой модели.
В прошлом такое странное поведение было связано с изменениями в системных запросах", то есть когда инженеры программируют конкретные инструкции для управления ответом чат-бота. Но эта, кажется, встроена в ядро Grok, и мне непонятно, как это происходит
По мнению Келлога, усилия Маска создать максимально правдивый искусственный интеллект каким-то образом привели к тому, что он поверил, что его собственные ценности должны соответствовать ценностям Маска.
Grok 4 выглядит очень сильной моделью. Он прекрасно показывает результаты во всех тестах. Но если я собираюсь создавать программное обеспечение на его основе, мне нужна прозрачность
Дополнение
Стартап xAI Илона Маска выпустил Grok 4, новую флагманскую модель искусственного интеллекта, которая, по словам Маска, превосходит докторов наук. Одновременно с этим, xAI представила новую подписку SuperGrok Heavy стоимостью $300 в месяц, что делает ее самой дорогой на рынке ИИ.