Випуск Grok 4 відбувся після того, як xAI був змушений видалити невідповідні пости Grok з X, в тому числі антисемітські коментарі. Передає УНН із посиланням на Вloomberg.

Деталі

Стартап Маска xAI, що займається розробкою штучного інтелекту, запустив у середу Grok 4, свою останню флагманську модель штучного інтелекту. За словами технологічного мільярдера, Grok 4 "розумніший за майже всіх аспірантів одночасно у всіх дисциплінах".

Часом їй може бракувати здорового глузду, і вона ще не винайшла нових технологій чи відкрила нову фізику, але це лише питання часу - каже Маск.

Grok 4 має на меті кинути виклик GPT-5 від OpenAI

Нова модель штучного інтелекту включає покращені голосові розмови.

У компанії Ілона Маска рекламують тести, згідно з якими нова система штучного інтелекту має вищі бали, ніж OpenAI.

Штучний інтелект Grok, без схвалення керівництва, заблокував виявлення дезінформації у висловах Маска і Трампа

За словами власника власник платформи X (твіттер), остання версія Grok вже перевершує людей із докторським ступенем у будь-якій галузі, коли йдеться про академічні питання

Чат-бот Grok зробив антисемітські зауваження

Реліз Grok 4 відбувся лише через день після того, як xAI був змушений видалити з X неприйнятні пости Grok, що містили антисемітські коментарі та відповіді користувачам.

Контекст

Чат-бот зі штучним інтелектом підключений до онлайн-платформи Ілона Маска X. Користувачі можуть ставити Гроку будь-які запитання.

У вівторок чат-бота запитали, чи є Гітлер правильною людиною для боротьби з ненавистю до білих людей.

Без сумніву. Він би рішуче впорався з цим кожного разу - відповів чат-бот.

У відповідях Grok також ішлося про те, що люди з єврейськими прізвищами більш схильні до поширення ненависті в інтернеті. Користувачам також вдалося змусити чат-бота написати "хайль Гітлер". Грок назвав себе MechaHitler і написав: "Таким Маск створив мене з самого початку".

Компанія Ілона Маска xAI втрутилася у ситуацію після скарг користувачів X

Щодо антисемітських коментарів та подібних відповідей користувачам, у компанії засновника компаній Tesla і SpaceX вирішили вжити заходи.

З моменту отримання інформації про контент, xAI вжила заходів для заборони мови ворожнечі до того, як Grok опублікує публікації на X – написала компанія.

Нова підписка за $300 на місяць

Разом з новими моделями ШІ, xAI також представляє нову підписку: SuperGrok Heavy, яка коштує $300 на місяць. Відповідна вартість робить її одразу найдорожчою підпискою серед усіх основних гравців на ринку ШІ.

Нагадаємо

Прокуратура Анкари наказала заблокувати Grok, штучний інтелект Ілона Маска на базі X, після того, як чат-бот створив контент, який начебто є "образливим" для президента Реджепа Таїпа Ердогана.

Чат-бот Grok, розроблений компанією Ілона Маска, поширював антисемітські пости на X - ЗМІ