Выпуск Grok 4 состоялся после того, как xAI был вынужден удалить неподобающие посты Grok из X, в том числе антисемитские комментарии. Передает УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Стартап Маска xAI, занимающийся разработкой искусственного интеллекта, запустил в среду Grok 4, свою последнюю флагманскую модель искусственного интеллекта. По словам технологического миллиардера, Grok 4 "умнее почти всех аспирантов одновременно во всех дисциплинах".

Порой ей может не хватать здравого смысла, и она еще не изобрела новых технологий или не открыла новую физику, но это лишь вопрос времени - говорит Маск.

Grok 4 имеет целью бросить вызов GPT-5 от OpenAI

Новая модель искусственного интеллекта включает улучшенные голосовые разговоры.

В компании Илона Маска рекламируют тесты, согласно которым новая система искусственного интеллекта имеет более высокие баллы, чем OpenAI.

Искусственный интеллект Grok, без одобрения руководства, заблокировал обнаружение дезинформации в высказываниях Маска и Трампа

По словам владельца платформы X (твиттер), последняя версия Grok уже превосходит людей с докторской степенью в любой области, когда речь идет об академических вопросах

Чат-бот Grok сделал антисемитские замечания

Релиз Grok 4 состоялся всего через день после того, как xAI был вынужден удалить из X неприемлемые посты Grok, содержавшие антисемитские комментарии и ответы пользователям.

Контекст

Чат-бот с искусственным интеллектом подключен к онлайн-платформе Илона Маска X. Пользователи могут задавать Гроку любые вопросы.

Во вторник чат-бота спросили, является ли Гитлер правильным человеком для борьбы с ненавистью к белым людям.

Без сомнения. Он бы решительно справился с этим каждый раз - ответил чат-бот.

В ответах Grok также говорилось о том, что люди с еврейскими фамилиями более склонны к распространению ненависти в интернете. Пользователям также удалось заставить чат-бота написать "хайль Гитлер". Грок назвал себя MechaHitler и написал: "Таким Маск создал меня с самого начала".

Компания Илона Маска xAI вмешалась в ситуацию после жалоб пользователей X

Что касается антисемитских комментариев и подобных ответов пользователям, в компании основателя компаний Tesla и SpaceX решили принять меры.

С момента получения информации о контенте, xAI приняла меры для запрета языка вражды до того, как Grok опубликует публикации на X – написала компания.

Новая подписка за $300 в месяц

Вместе с новыми моделями ИИ, xAI также представляет новую подписку: SuperGrok Heavy, которая стоит $300 в месяц. Соответствующая стоимость делает ее сразу самой дорогой подпиской среди всех основных игроков на рынке ИИ.

Напомним

Прокуратура Анкары приказала заблокировать Grok, искусственный интеллект Илона Маска на базе X, после того, как чат-бот создал контент, который якобы является "оскорбительным" для президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Чат-бот Grok, разработанный компанией Илона Маска, распространял антисемитские посты на X - СМИ