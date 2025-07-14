Волна российских фейков может усилить жесткость закона ЕС о цифровых услугах

Битва Европы против кремлевской дезинформации, подпитываемой искусственным интеллектом, похоже, выходит на новый уровень из-за удвоения атак ботов РФ на электронную почту, медиа и сообщества. Вопрос в том, смогут ли Брюссель адаптироваться так же быстро, как и нейронные сети.

Об этом говорится в материале Криса Кремидаса-Кортни, ученого из Европейского политического центра, передает Euractiv и УНН.

Детали

Связанные с Кремлем сети искусственного интеллекта заваливают европейские службы проверки фактов глубокими фейками, поддельными статьями и вбросами, управляемыми ботами. Все это испытывает европейский закон о цифровых услугах. Сейчас правила требуют только подотчетности платформ в режиме реального времени; также действует трансграничный обмен угрозами. Но следующая волна фейков, спонсируемых Россией, может изменить публичный дискурс в ЕС. Ключевой вопрос - способны ли Брюссель и платформы, которые он стремится регулировать, идти в ногу с новациями, которые использует кампания дезинформации.

Справка

С июня 2024 года управляемая Кремлем операция "Перегрузка" стала самой продолжительной дезинформационной блиц-кампанией против сообщества фактчекеров в Европе. - пишет автор материала.

Управляемые искусственным интеллектом варианты нарративов операции "Перегрузка" появляются быстрее, чем фактчекеры успевают их уничтожить. Об этом свидетельствует отчет CheckFirst и Reset Tech. Пока что информационное пространство Европы находится в игре, которая не завершается - как "убить" дезинформационного "крота".

В Германии растет уровень киберпреступности из-за атак пророссийских хакеров – СМИ

С сентября 2024 года операция, поддерживаемая Россией (также известная как "Матрешка"), более чем удвоила свои атаки по электронной почте, перегружая медиа и сообщества. То есть проверка фактов обременена, речь идет о 2,6 сфабрикованных предложений - в среднем, в течение дня.

Но проблема в другом:

фейковые электронные письма - это лишь верхушка айсберга для этой скоординированной пропагандистской машины. Эта машина включает где-то 11 000 ботов-"репостеров" на криптотематику в Twitter/X и тысячи фейковых видеороликов. - пишет Euractiv, ссылаясь на отчет Overload.

Антиукраинские нарративы и различные виды дискредитации

Во Франции, Польше и Молдове Overload выявил четыре столпа:

антиукраинскую агрессию;

запугивание выборами;

дискредитацию личности;

разновидность паники, призывы к насилию

Целенаправленные кампании требуют одинаково адаптированных контрсообщений, поскольку универсальные опровержения оставляют пробелы для следующего враждебного нарратива - предупреждает Крис Кремидас-Кортни, научный сотрудник Европейского политического центра.

Согласно Закону ЕС о цифровых услугах, очень крупные онлайн-платформы (VLOP) должны быстро уменьшать системные риски, такие как вмешательство в выборы и подстрекательство к насилию.

Но пока платформы пропускали повторно активированные учетные записи и злоупотребления платной аутентификацией.

Если ЕС позволит этому продолжаться, избегая государственных аудитов, штрафов или обязательной прозрачности, DSA (криптографический алгоритм с использованием открытого ключа для создания электронной подписи - ред.) рискует стать не более чем показухой, которая не подходит для защиты от дезинформации, спонсируемой государством, - подчеркивает автор статьи.

Дополнение - 4 пункта защиты

Европа не может рассматривать каждую атаку Overload как странность. Вместо этого она должна бороться с дезинформацией с помощью ИИ четырьмя скоординированными усилиями - считает Крис Кремидас-Кортни

Обмен информацией об угрозах в режиме реального времени на разных платформах. Масштабируемые инвестиции в ИИ-обнаружение. Придайте DSA "зубы". Кампании по нарративной грамотности.

Что касается первого пункта, рекомендация заключается в следующем:

Создайте общую информационную панель с зашифрованными каналами, чтобы как только одна группа или платформа, занимающаяся проверкой фактов, заметила новое фейковое изображение, сеть ботов или смонтированное видео, она автоматически оповестила об этом всех остальных

Второе - инвестиции в искусственный интеллект:

Инвестируйте в системы искусственного интеллекта, которые могут автоматически сканировать миллионы видео, изображений и публикаций ежечасно, помечая дипфейки и массово сгенерированную дезинформацию, чтобы платформы и специалисты по проверке фактов могли удалять их, прежде чем они станут вирусными.

Усиление DSA:

Публично называйте и санкционируйте несоответствующие VLOP, требуйте быстрого удаления в соответствии со статьями 34–35 и требуйте ежеквартальных отчетов о прозрачности относительно скоординированного неискреннего поведения.

Кампании по повышению нарративной грамотности - нужно начать информационные кампании, которые выходят за рамки развенчания индивидуальной лжи.

То есть научить людей распознавать, когда обманчивая история построена вокруг "ядра правды" или искусственно сфабрикована

Чтобы каждый мог оспаривать фейки и сообщать о них, а не только фактчекеры".

Напомним

В Европарламенте признали, что РФ системно применяет дезинформацию, осуществляет кибератаки, манипулирует общественным мнением, вмешивается в политику, в частности выборы, в странах ЕС, США и других государствах.