Хвиля російських фейків може посилити жорсткість закону ЄС про цифрові послуги

Битва Європи проти кремлівської дезінформації, підживлюваної штучним інтелектом, схоже виходить на новий рівень, через подвоєння атак ботів рф на електронну пошту, медіа та спільноти. Питання в тому, чи зможуть Брюссель адаптуватися так само швидко, як і нейронні мережі.

Про це ідеться у матеріалі Кріс Кремідаса-Кортні, науковця з Європейського політичного центру, передає Еuractiv та УНН.

Деталі

Пов'язані з Кремлем мережі штучного інтелекту завалюють європейські служби перевірки фактів глибокими фейками, підробленими статтями та вкиданнями, керованими ботами. Все це випробовує європейський закон про цифрові послуги. Наразі правила вимагають тільки підзвітності платформ у режимі реального часу; також діє транскордонний обмін загрозами. Але наступна хвиля фейків, спонсорованих росією, може змінити публічний дискурс у ЄС. Ключове питання - чи здатні Брюссель та платформи, які він прагне регулювати, йти в ногу з новаціями, які використовує кампанія дезінформації.

Довідково

З червня 2024 року керована кремлем операція "Перевантаження" стала найбільш тривалою дезінформаційною бліц-кампанією проти спільноти фактчекерів у Європі. - пише автор матеріалу.

Керовані штучним інтелектом варіанти наративів операції "Перевантаження" з'являються швидше, ніж фактчекери встигають їх знищити. Про це свідчить звіт CheckFirst і Reset Tech. Поки що інформаційний простір Європи знаходиться у грі, що не завершується - як "вбити" дезінформаційного "крота".

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З вересня 2024 року операція, що підтримується росією (також відома як "Матрьошка"), більш ніж подвоїла свої атаки електронною поштою, перевантажуючи медіа та спільноти. Тобто перевірка фактів обтяжена, ідеться про 2,6 сфабрикованих пропозицій - в середньому, протягом дня.

Але проблема в іншому:

фейкові електронні листи - це лише верхівка айсберга для цієї скоординованої пропагандистської машини. Ця машина вмикає десь 11 000 ботів-"репостерів" на криптотематику в Twitter/X і тисячі фейкових відеороликів. - пише Еuractiv, посилаючись на звіт Overload.

Антиукраїнські наративи та різні види дискредитації

У Франції, Польщі та Молдові Overload виявив чотири стовпи:

антиукраїнську агресію;

залякування виборами;

дискредитацію особистості;

різновид паніки, заклики до насильства

Цілеспрямовані кампанії вимагають однаково адаптованих контрповідомлень, оскільки універсальні спростування залишають прогалини для наступного ворожого наративу - попереджає Кріс Кремідас-Кортні, науковий співробітник Європейського політичного центру.

Згідно із Законом ЄС про цифрові послуги, дуже великі онлайн-платформи (VLOP) повинні швидко зменшувати системні ризики, такі як втручання у вибори та підбурювання до насильства.

Але поки платформи пропускали повторно активовані облікові записи та зловживання платною автентифікацією.

Якщо ЄС дозволить цьому продовжуватися, уникаючи державних аудитів, штрафів чи обов’язкової прозорості, DSA (криптографічний алгоритм з використанням відкритого ключа для створення електронного підпису - ред.) ризикує стати не більш ніж показухою, яка не підходить для захисту від дезінформації, що спонсорується державою, - наголошує автор статті.

Доповнення - 4 пункти захисту

Європа не може розглядати кожну атаку Overload як дивацтво. Замість цього вона повинна боротися з дезінформацією за допомогою ШІ чотирма скоординованими зусиллями - вважає Кріс Кремідас-Кортні

Обмін інформацією про загрози в режимі реального часу на різних платформах. Масштабовані інвестиції в ШІ-виявлення. Надайте DSA "зуби". Кампанії з наративної грамотності.

Щодо першого пункту, рекомендація полягає у наступному:

Створіть спільну інформаційну панель із зашифрованими каналами, щоб щойно одна група або платформа, яка займається перевіркою фактів, помітила нове фейкове зображення, мережу ботів або змонтоване відео, вона автоматично сповістила про це всіх інших

Друге - інвестиції в штучний інтелект:

Інвестуйте в системи штучного інтелекту, які можуть автоматично сканувати мільйони відео, зображень та публікацій щогодини, позначаючи діпфейки та масово згенеровану дезінформацію, щоб платформи та фахівці з перевірки фактів могли видаляти їх, перш ніж вони стануть вірусними.

Посилення DSA:

Публічно називайте та санкціонуйте невідповідних VLOP, вимагайте швидкого видалення відповідно до статей 34–35 та вимагайте щоквартальних звітів про прозорість щодо скоординованої нещирої поведінки.

Кампанії з підвищення наративної грамотності - потрібно розпочати інформаційні кампанії, які виходять за рамки розвінчання індивідуальної брехні.

Тобто навчити людей розпізнавати, коли оманлива історія побудована навколо "ядра правди" або штучно сфабрикована

Щоб кожен міг оскаржувати фейки та повідомляти про них, а не лише фактчекери".

Нагадаємо

У Європарламенті визнали, що рф системно застосовує дезінформацію, здійснює кібератаки, маніпулює суспільною думкою, втручається у політику, зокрема вибори, у країнах ЄС, США та інших державах.