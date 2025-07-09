Генеральный директор X Линда Яккарино уходит в отставку

Генеральный директор X (бывший Twitter) Линда Яккарино объявила о своей отставке после двух лет руководства. В заявлении она поблагодарила Илона Маска за доверие и подчеркнула трансформацию платформы в "цифровую городскую площадь для всех голосов", пишет УНН.

После двух невероятных лет я решила уйти с поста генерального директора Х - говорится в сообщении от 9 июля.

Яккарино также сказала, что "лучшее еще впереди, поскольку X начинает новую главу с компанией искусственного интеллекта Маска xAI, создателем чат-бота Grok". Она добавила, что "безмерно благодарна" Маску, что "он доверил мне ответственность за защиту свободы слова".

Мы начали важную раннюю работу, необходимую для обеспечения безопасности наших пользователей, особенно детей, и восстановления доверия рекламодателей. Теперь лучшее еще впереди, поскольку X начинает новую главу. X — это действительно цифровая городская площадь для всех голосов и самый мощный в мире культурный сигнал. Мы не смогли бы достичь этого без поддержки наших пользователей, деловых партнеров и самой инновационной команды в мире - добавила она в сообщении.

Дополнение

Маск нанял Яккарино в мае 2023 года после того, как купил Twitter за 44 миллиарда долларов (37,6 миллиарда евро) в конце 2022 года. Он тогда сказал, что роль Яккарино будет сосредоточена преимущественно на управлении бизнес-операциями компании, оставляя ему место для работы над дизайном продуктов и новыми технологиями.

Ранее УНН писал, что правительство Польши хочет, чтобы Евросоюз оштрафовал искусственный интеллект Grok от xAI американского миллиардера Илона Маска после непристойных комментариев в отношении польских политиков и антисемитских постов. Кроме того, в Польше могут заблокировать выкупленную Маском соцсеть Х.