Генеральна директорка X Лінда Яккаріно йде у відставку

Генеральна директорка X (колишнього Twitter) Лінда Яккаріно оголосила про свою відставку після двох років керівництва. У заяві вона подякувала Ілону Маску за довіру та наголосила на трансформації платформи в "цифрову міську площу для всіх голосів", пише УНН.

Після двох неймовірних років я вирішила піти з посади генерального директора Х - йдеться у пості від 9 липня.

Яккаріно також сказала, що "найкраще ще попереду, оскільки X розпочинає нову главу з компанією штучного інтелекту Маска xAI, творцем чат-бота Grok". Вона додала, що "безмежно вдячна" Маску, що "він довірив мені відповідальність за захист свободи слова".

Ми розпочали важливу ранню роботу, необхідну для забезпечення безпеки наших користувачів, особливо дітей, і відновлення довіри рекламодавців. Тепер найкраще ще попереду, оскільки X починає нову главу. X — це справді цифрова міська площа для всіх голосів і найпотужніший у світі культурний сигнал. Ми не змогли б досягти цього без підтримки наших користувачів, ділових партнерів і найінноваційнішої команди у світі – додала вона у дописі.

Доповнення

Маск найняв Яккаріно у травні 2023 року після того, як купив Twitter за 44 мільярди доларів (37,6 мільярда євро) наприкінці 2022 року. Він тоді сказав, що роль Яккаріно буде зосереджена переважно на управлінні бізнес-операціями компанії, залишаючи йому місце для роботи над дизайном продуктів та новими технологіями.

Раніше УНН писав, що уряд Польщі хоче, щоб Євросоюз оштрафував штучний інтелект Grok від xAI американського мільярдера Ілона Маска після непристойних коментарів щодо польських політиків та антисемітських постів. Крім того, у Польщі можуть заблокувати викуплену Маском соцмережу Х.