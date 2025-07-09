Генеральна директорка X Лінда Яккаріно йде у відставку

$41.850.05
49.060.03
ukenru
Зеленський завтра у Римі проведе додаткові зустрічі з представниками США: що в центрі уваги
19:40 • 1083 перегляди
Зеленський завтра у Римі проведе додаткові зустрічі з представниками США: що в центрі уваги
18:25 • 6895 перегляди
Постачання зброї до України та посилення санкцій: Зеленський розкрив деталі зустрічі з Келлогом
14:59 • 62541 перегляди
Рейтинг вишів України 2025: у скільки обійдеться навчання у найпрестижніших університетах
Ексклюзив
9 липня, 13:32 • 49759 перегляди
"Некоректно у військовий час": політолог розкритикував АРМА через купівлю авто за майже 3 млн грн
9 липня, 13:09 • 59114 перегляди
Інфляція в Україні сповільнилася до 14,3%. Фрукти подорожчали, овочі - подешевшали
Ексклюзив
9 липня, 12:49 • 95527 перегляди
Замість всебічної перевірки - фрагментарні пазли: як звичайні закупівлі авіаційного підприємства перетворилися на підставу для звинувачень
Ексклюзив
9 липня, 11:55 • 56544 перегляди
Юрист про відбір очільника БЕБ: проведення конкурсів не вирішило завдання створення прозорої системи
9 липня, 09:54 • 118777 перегляди
Україна виграла справу проти рф у ЄСПЛ: про що йдеться
9 липня, 09:36 • 56180 перегляди
Китайські громадяни затримані за спробу передачі секретних даних про ракетний комплекс "Нептун"
Ексклюзив
9 липня, 07:10 • 68346 перегляди
Атаки рф: стало відомо скільки в Миколаєві загинуло людей з початку війни
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+24°
3.6м/с
68%
742мм
Популярнi новини
Навчання для дітей військових: тонкощі вступу, пільги та як отримати компенсацію9 липня, 13:25 • 92291 перегляди
"Ціни на ліки не впали, аптеки в мінусі": Сердюк пояснив наслідки скасування маркетингових договорів16:16 • 39237 перегляди
В Україні активізувалась боротьба з корупцією: чому головну роль відіграють СБУ, ДБР, БЕБ, Нацпол і прокуратура, а не НАБУ17:01 • 30949 перегляди
Defence City: хто отримає пільги, а хто – може опинитись за бортом17:25 • 23945 перегляди
Перший задокументований випадок: успішний штурм позицій окупантів здійснили роботизовані системи17:51 • 6319 перегляди
Публікації
Defence City: хто отримає пільги, а хто – може опинитись за бортом17:25 • 24050 перегляди
В Україні активізувалась боротьба з корупцією: чому головну роль відіграють СБУ, ДБР, БЕБ, Нацпол і прокуратура, а не НАБУ17:01 • 31061 перегляди
"Ціни на ліки не впали, аптеки в мінусі": Сердюк пояснив наслідки скасування маркетингових договорів16:16 • 39346 перегляди
Рейтинг вишів України 2025: у скільки обійдеться навчання у найпрестижніших університетах14:59 • 62543 перегляди
Навчання для дітей військових: тонкощі вступу, пільги та як отримати компенсацію9 липня, 13:25 • 92397 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Емманюель Макрон
Вадим Філашкін
Прокудін Олександр Сергійович
Залужний Валерій Федорович
Актуальні місця
Україна
Донецька область
Київська область
Одеська область
Волинська область
Реклама
УНН Lite
Кейт Міддлтон вперше за майже 2 роки помітили в тіарі9 липня, 08:49 • 120364 перегляди
Майкл Дуглас не збирається повертатися в акторство, якщо не станеться "щось особливе"7 липня, 08:59 • 251492 перегляди
П’ять захоплюючих фільмів-пригод: що подивитись у спекотні дні5 липня, 17:41 • 432323 перегляди
Oasis возз'єдналися на сцені після 16 років: дали перший концерт5 липня, 08:59 • 262389 перегляди
Кеті Перрі та Орландо Блум підтвердили розрив4 липня, 06:59 • 371560 перегляди
Актуальне
Шахед-136
Х-47М2 «Кинджал»
Х-101
Starlink
ФАБ-250

Генеральна директорка X Лінда Яккаріно йде у відставку

Київ • УНН

 • 506 перегляди

Генеральна директорка X Лінда Яккаріно оголосила про свою відставку після двох років керівництва, подякувавши Ілону Маску за довіру. Вона наголосила на трансформації платформи в "цифрову міську площу для всіх голосів" та зазначила, що "найкраще ще попереду" з компанією xAI.

Генеральна директорка X Лінда Яккаріно йде у відставку

Генеральна директорка X (колишнього Twitter) Лінда Яккаріно оголосила про свою відставку після двох років керівництва. У заяві вона подякувала Ілону Маску за довіру та наголосила на трансформації платформи в "цифрову міську площу для всіх голосів", пише УНН.

Після двох неймовірних років я вирішила піти з посади генерального директора Х 

- йдеться у пості від 9 липня.

Яккаріно також сказала, що "найкраще ще попереду, оскільки X розпочинає нову главу з компанією штучного інтелекту Маска xAI, творцем чат-бота Grok". Вона додала, що "безмежно вдячна" Маску, що "він довірив мені відповідальність за захист свободи слова".

Ми розпочали важливу ранню роботу, необхідну для забезпечення безпеки наших користувачів, особливо дітей, і відновлення довіри рекламодавців. Тепер найкраще ще попереду, оскільки X починає нову главу. X — це справді цифрова міська площа для всіх голосів і найпотужніший у світі культурний сигнал. Ми не змогли б досягти цього без підтримки наших користувачів, ділових партнерів і найінноваційнішої команди у світі 

– додала вона у дописі.

Доповнення

Маск найняв Яккаріно у травні 2023 року після того, як купив Twitter за 44 мільярди доларів (37,6 мільярда євро) наприкінці 2022 року. Він тоді сказав, що роль Яккаріно буде зосереджена переважно на управлінні бізнес-операціями компанії, залишаючи йому місце для роботи над дизайном продуктів та новими технологіями.

Раніше УНН писав, що уряд Польщі хоче, щоб Євросоюз оштрафував штучний інтелект Grok від xAI американського мільярдера Ілона Маска після непристойних коментарів щодо польських політиків та антисемітських постів. Крім того, у Польщі можуть заблокувати викуплену Маском соцмережу Х. 

Альона Уткіна

Альона Уткіна

Новини СвітуТехнології
Європейський Союз
Ілон Маск
Twitter
Польща
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9