Австралийский премьер и генсек НАТО обсудили поддержку Украины и общие вызовы безопасности

Премьер-министр Австралии Энтони Албаниз и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в Канаде говорили о поддержке Украины и общих вызовах безопасности. Об этом информирует УНН со ссылкой на страницу австралийского премьера в социальной сети Х (Twitter).

Сегодня мы с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте встретились в Канаде, чтобы обсудить общие вызовы безопасности. Мы также говорили о непоколебимой поддержке Австралией Украины в ее борьбе против российского вторжения