Австралийский премьер и генсек НАТО обсудили поддержку Украины и общие вызовы безопасности
Киев • УНН
Премьер-министр Австралии и генсек НАТО встретились в Канаде для обсуждения поддержки Украины и общих вызовов безопасности. Австралия поддерживает Украину в борьбе против российского вторжения.
Премьер-министр Австралии Энтони Албаниз и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в Канаде говорили о поддержке Украины и общих вызовах безопасности. Об этом информирует УНН со ссылкой на страницу австралийского премьера в социальной сети Х (Twitter).
Сегодня мы с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте встретились в Канаде, чтобы обсудить общие вызовы безопасности. Мы также говорили о непоколебимой поддержке Австралией Украины в ее борьбе против российского вторжения
Энтони Албаниз подчеркнул, что "в эти неопределенные времена отстаивание международных правил и суверенитета важнее, чем когда-либо".
Напомним
В понедельник, 16 июня лидеры Большой семерки собрались в канадской провинции Альберта на нынешний саммит G7. Прибыли европейские политики, а также президент США Дональд Трамп.
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