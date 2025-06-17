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Австралийский премьер и генсек НАТО обсудили поддержку Украины и общие вызовы безопасности

Киев • УНН

 • 146 просмотра

Премьер-министр Австралии и генсек НАТО встретились в Канаде для обсуждения поддержки Украины и общих вызовов безопасности. Австралия поддерживает Украину в борьбе против российского вторжения.

Австралийский премьер и генсек НАТО обсудили поддержку Украины и общие вызовы безопасности

Премьер-министр Австралии Энтони Албаниз и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в Канаде говорили о поддержке Украины и общих вызовах безопасности. Об этом информирует УНН со ссылкой на страницу австралийского премьера в социальной сети Х (Twitter).

Сегодня мы с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте встретились в Канаде, чтобы обсудить общие вызовы безопасности. Мы также говорили о непоколебимой поддержке Австралией Украины в ее борьбе против российского вторжения

- говорится в заметке австралийского чиновника.

Энтони Албаниз подчеркнул, что "в эти неопределенные времена отстаивание международных правил и суверенитета важнее, чем когда-либо".

Напомним

В понедельник, 16 июня лидеры Большой семерки собрались в канадской провинции Альберта на нынешний саммит G7. Прибыли европейские политики, а также президент США Дональд Трамп.  

Трамп досрочно покидает саммит G7 – Белый дом17.06.25, 03:27 • 1136 просмотров

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

политика
Марк Рютте
НАТО
Энтони Альбанезе
Австралия
Дональд Трамп
Канада
Украина
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