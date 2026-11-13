Столкновения на Борщаговке: Нацгвардия завершила служебное расследование, материалы передадут в ГБР 

Министр внутренних дел Иван Выгивский заявил, что Национальная гвардия Украины завершила служебное расследование событий, произошедших в Петропавловской Борщаговке в помещении, которое использовалось НГУ. Материалы передадут в Государственное бюро расследований. Об этом Выговский заявил во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде 13 ноября, сообщает УНН.

Детали

"Во-первых, указанное помещение официально использовалось Национальной гвардией. Во-вторых, никаких 40 заложников, как и погибшего, конечно, там не было. И, в-третьих, несмотря на попытки некоторых активистов, пророссийских лидеров общественного мнения еще больше подогреть внимание к событию, а в некоторых случаях призвать к радикальным действиям, полицейские и гвардейцы сработали профессионально", — сказал Выгивский.

Он отметил, что расследование ГБР относительно условий пребывания военнослужащих в доме продолжается.

Вчера Национальная гвардия завершила служебное расследование, и все материалы будут направлены в ГБР для приобщения к материалам производства и правовой оценки действий нацгвардейцев - добавил Выгивский.

Министр отметил, что в акции в Петропавловской Борщаговке приняли участие более 160 человек, более 20 из них — те, кто принимал активное участие. По его словам, 13 лицам сообщено о подозрении, расследование продолжается.

Напомним

ГБР начало уголовное производство по факту событий, произошедших 2 ноября 2026 года в Петропавловской Борщаговке Киевской области. Производство открыто по ч. 5 ст. 426-1 Уголовного кодекса Украины (превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий).

По информации ГБР, "события разворачивались возле частного дома, который использовали для временного размещения военнослужащих Национальной гвардии Украины, возвращенных после самовольного оставления воинской части (СОЧ)".

После распространения в социальных сетях сообщений о якобы незаконном удержании военнослужащих возле дома собрались граждане. Конфликт перерос в столкновения, во время которых прозвучали выстрелы и были повреждены служебные автомобили полиции, сообщили в ГБР.

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