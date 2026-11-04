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Сутичка на Борщагівці: Валентину Молоду взяли під варту на 60 діб без права застави

Київ • УНН

 • 13009 перегляди

Фігурантку справи про сутички в Петропавлівській Борщагівці взяли під варту. Суд не передбачив можливості внесення застави.

Сутичка на Борщагівці: Валентину Молоду взяли під варту на 60 діб без права застави

Фігурантку справи про сутички в Петропавлівській Борщагівці Валентину Молоду взяли під варту на 60 діб без права внесення застави. Про це повідомив журналіст УНН з зали суду.

Деталі

Клопотання Молодої Валентини запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення застави строком на 60 днів

- сказав суддя.

Окрім того, Солом’янський райсуд Києва обрав запобіжний захід у вигляді арешту на два місяці Тетяні Кірєєвій, підозрюваній у справі про сутички біля будинку в Петропавлівській Борщагівці. За версією слідства, вона діяла у змові з Валентиною Молодою та водієм швидкої допомоги, щоб перешкодити роботі військового підрозділу.

Доповнення

Прокуратура просила обрати Молодій запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Захист Молодої просив домашній арешт, адже вона має дитину, яка наразі живе з її мамою у Житомирській області, а її чоловік, з яким вона не живе, перебуває з 2024 року за кордоном.

Під час засідання Молода розповіла, що вона має власну клініку "Прайм", і машина швидкої допомоги належала цій клініці.

Відповідаючи на питання, чому "швидка" мала написи іншої клініки, вона заявила, що не встигли провести ребрендинг і зняти наліпки іншої клініки. Також вона розповіла, що її клініка придбала автівку в інтернеті у 2024 році. За її словами, ця "швидка" виконує завдання на фронті, зокрема, евакуйовує поранених.

Однак на запитання журналістів, щодо роботи на фронті відповісти не змогла. Ані бригади з якою працювала "медикиня" ані підрозділу не назвала.

Також вона заявила, що у її клініці працює близько 60 людей, проте, після того, як вона продиктувала номер клініки, а журналісти не змогли на нього додзвонитися, вона заявила, що клініка наразі не працює.

За даними слідства, підозрювана пропонувала людям "екстрену евакуацію" на машині швидкої допомоги з ТЦК та військових частин. За ці послуги Молода просила 107 тисяч гривень.

Сама Молода заявила, що грошей ніяких не брала.

Нагадаємо

2 листопада Молода у формі медика приїхала до будівлі, яку використовували військовослужбовці Національної гвардії, та почала поширювати інформацію про нібито незаконне утримання й катування чоловіків. Згодом біля будівлі зібралися люди, виникли сутички з поліцією. 

ДБР розпочало кримінальне провадження за фактом подій, які сталися 2 листопада 2026 року в Петропавлівській Борщагівці Київської області. Провадження відкрито за ч. 5 ст. 426-1 Кримінального кодексу України (перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень).

За інформацією ДБР, "події розгорталися біля приватного будинку, який використовували для тимчасового розміщення військовослужбовців Національної гвардії України, повернутих після самовільного залишення військової частини (СЗЧ)".

Після поширення в соцмережах повідомлень про нібито незаконне утримання військових, біля будинку зібралися громадяни. Конфлікт переріс у сутички, під час яких пролунали постріли та було пошкоджено службові автомобілі поліції, вказали у ДБР.

У Петропавлівській Борщагівці молодики, які розганяли силою натовп, напали на фотографа УНН.

Служба безпеки України встановила близько 100 людей, які перебували на місці зіткнень у Петропавлівській Борщагівці та брали участь в організації подій.

Також СБУ затримала і повідомила про підозру трьом організаторам заворушень, що відбулися в селищі Петропавлівська Борщагівка на Київщині 2 листопада цього року.

Павло Башинський

СуспільствоКиївКримінал
Сутички