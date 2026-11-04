$45.670.1351.060.01
ukenru
16:32 • 7690 просмотра
Вступление Украины в ЕС: Еврокомиссия назвала ключевые достижения и определила следующие шаги
16:04 • 10569 просмотра
Столкновение на Борщаговке: Валентину Молодую взяли под стражу на 60 суток без права внесения залога
15:46 • 12971 просмотра
Украинские дети в Британии смогут получить квалификацию GCSE по украинскому языку — почему это важно и когда состоятся первые экзамены
13:49 • 24456 просмотра
Смертоносный удар рф по Комышувахе: число погибших возросло до 40, некоторые тела пока не удалось идентифицироватьPhoto
13:26 • 25195 просмотра
В Киеве избирают меру пресечения участнице событий на Борщаговке Валентине Молодой — в чем ее подозреваютPhoto
13:17 • 20591 просмотра
У пингвинов, обитающих возле «Вернадского», появились первые яйца — сколько их ожидаютPhoto
12:58 • 15868 просмотра
Еврокомиссия раскрыла "амбициозную" цель Украины завершить переговоры о вступлении до конца 2028 года: подчеркнула необходимость ускорения реформ
Эксклюзив
12:41 • 23710 просмотра
Затягивание суда не спасет от ответственности — адвокат объяснил, как остановить сроки давности
11:25 • 21341 просмотра
Ситуацию в энергетике частично стабилизировали, в большинстве регионов и Киеве возвращаются к графикам - Укрэнерго
10:57 • 21986 просмотра
Еврокомиссия не указывает дату вступления для Украины, предлагая более амбициозную дорожную карту для Молдовы - Politico
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Популярные новости
Жена посла РФ вызвала скандал в Канберре: представительницы Украины, Италии и Эстонии объявили бойкот4 ноября, 08:57 • 12147 просмотра
Из-за атак рф снизили мощность АЭС, перебои с электричеством в Киеве и 7 областях - Минэнерго4 ноября, 10:30 • 23719 просмотра
День железнодорожника в Украине: история праздника, работа под обстрелами и будущее железной дороги12:42 • 18641 просмотра
P.Diddy встретит день рождения в тюрьме — что будет в "праздничном" меню14:01 • 12203 просмотра
Ниагарский водопад засиял синим после победы демократов в США14:27 • 10719 просмотра
публикации
Вступление Украины в ЕС: Еврокомиссия назвала ключевые достижения и определила следующие шаги16:32 • 7604 просмотра
Украинские дети в Британии смогут получить квалификацию GCSE по украинскому языку — почему это важно и когда состоятся первые экзамены15:46 • 12942 просмотра
День железнодорожника в Украине: история праздника, работа под обстрелами и будущее железной дороги12:42 • 18706 просмотра
Затягивание суда не спасет от ответственности — адвокат объяснил, как остановить сроки давности
Эксклюзив
12:41 • 23692 просмотра
В Киеве приостанавливают движение трамваев и троллейбусов — какими автобусами можно воспользоваться и работает ли метро3 ноября, 17:35 • 70842 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Илон Маск
Владимир Зеленский
Игорь Коломойский
Валерий Залужный
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Запорожская область
Киевская область
Великобритания
Реклама
УНН Lite
Ниагарский водопад засиял синим после победы демократов в США14:27 • 10810 просмотра
P.Diddy встретит день рождения в тюрьме — что будет в "праздничном" меню14:01 • 12285 просмотра
У пингвинов, обитающих возле «Вернадского», появились первые яйца — сколько их ожидаютPhoto13:17 • 20591 просмотра
В Италии на дне озера нашли бронзовый меч возрастом более 3300 лет, который до сих пор остается острым4 ноября, 04:05 • 27906 просмотра
Конгрессвумен Виктория Спартц, которая критиковала помощь Украине, хотя сама имеет украинское происхождение, теряет место в Конгрессе 4 ноября, 03:08 • 37303 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Старлинк
СВИФТ
ATACMS
Крылатая ракета Storm Shadow

Столкновение на Борщаговке: Валентину Молодую взяли под стражу на 60 суток без права внесения залога

Киев • УНН

 • 10535 просмотра

Фигурантку дела о столкновениях в Петропавловской Борщаговке взяли под стражу. Суд не предусмотрел возможности внесения залога.

Столкновение на Борщаговке: Валентину Молодую взяли под стражу на 60 суток без права внесения залога

Фигурантку дела о столкновениях в Петропавловской Борщаговке Валентину Молодую взяли под стражу на 60 суток без права внесения залога. Об этом сообщил журналист УНН из зала суда.

Подробности

Ходатайство Молодой Валентины: избрать меру пресечения в виде содержания под стражей без определения залога сроком на 60 дней

- сказал судья.

Кроме того, Соломенский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде ареста на два месяца Татьяне Киреевой, подозреваемой по делу о столкновениях возле дома в Петропавловской Борщаговке. По версии следствия, она действовала в сговоре с Валентиной Молодой и водителем скорой помощи, чтобы препятствовать работе воинского подразделения.

Дополнение

Прокуратура просила избрать Молодой меру пресечения в виде содержания под стражей. Защита Молодой просила домашний арест, поскольку у нее есть ребенок, который в настоящее время живет с ее матерью в Житомирской области, а ее муж, с которым она не живет, с 2024 года находится за границей.

Во время заседания Молодая рассказала, что у нее есть собственная клиника "Прайм", и машина скорой помощи принадлежала этой клинике.

Отвечая на вопрос, почему на "скорой" были надписи другой клиники, она заявила, что не успели провести ребрендинг и снять наклейки другой клиники. Также она рассказала, что ее клиника приобрела автомобиль в интернете в 2024 году. По ее словам, эта "скорая" выполняет задания на фронте, в частности эвакуирует раненых.

Однако на вопросы журналистов относительно работы на фронте ответить не смогла. Ни бригаду, с которой работала "медикиня", ни подразделение она не назвала.

Также она заявила, что в ее клинике работает около 60 человек, однако после того, как она продиктовала номер клиники, а журналисты не смогли на него дозвониться, она заявила, что клиника в настоящее время не работает.

По данным следствия, подозреваемая предлагала людям "экстренную эвакуацию" на машине скорой помощи из ТЦК и воинских частей. За эти услуги Молодая просила 107 тысяч гривен.

Сама Молодая заявила, что никаких денег не брала.

Напомним

2 ноября Молодая в форме медика приехала к зданию, которое использовали военнослужащие Национальной гвардии, и начала распространять информацию о якобы незаконном удержании и пытках мужчин. Впоследствии возле здания собрались люди, возникли столкновения с полицией. 

ГБР начало уголовное производство по факту событий, произошедших 2 ноября 2026 года в Петропавловской Борщаговке Киевской области. Производство открыто по ч. 5 ст. 426-1 Уголовного кодекса Украины (превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий).

По информации ГБР, "события разворачивались возле частного дома, который использовали для временного размещения военнослужащих Национальной гвардии Украины, возвращенных после самовольного оставления воинской части (СОЧ)".

После распространения в социальных сетях сообщений о якобы незаконном удержании военнослужащих возле дома собрались граждане. Конфликт перерос в столкновения, во время которых раздались выстрелы и были повреждены служебные автомобили полиции, указали в ГБР.

В Петропавловской Борщаговке молодчики, которые силой разгоняли толпу, напали на фотографа УНН.

Служба безопасности Украины установила около 100 человек, находившихся на месте столкновений в Петропавловской Борщаговке и участвовавших в организации событий.

Также СБУ задержала и сообщила о подозрении трем организаторам беспорядков, произошедших в поселке Петропавловская Борщаговка в Киевской области 2 ноября этого года.

Павел Башинский

ОбществоКиевКриминал и ЧП
Столкновения