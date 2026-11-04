Столкновение на Борщаговке: Валентину Молодую взяли под стражу на 60 суток без права внесения залога

Фигурантку дела о столкновениях в Петропавловской Борщаговке Валентину Молодую взяли под стражу на 60 суток без права внесения залога. Об этом сообщил журналист УНН из зала суда.

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Ходатайство Молодой Валентины: избрать меру пресечения в виде содержания под стражей без определения залога сроком на 60 дней - сказал судья.

Кроме того, Соломенский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде ареста на два месяца Татьяне Киреевой, подозреваемой по делу о столкновениях возле дома в Петропавловской Борщаговке. По версии следствия, она действовала в сговоре с Валентиной Молодой и водителем скорой помощи, чтобы препятствовать работе воинского подразделения.

Дополнение

Прокуратура просила избрать Молодой меру пресечения в виде содержания под стражей. Защита Молодой просила домашний арест, поскольку у нее есть ребенок, который в настоящее время живет с ее матерью в Житомирской области, а ее муж, с которым она не живет, с 2024 года находится за границей.

Во время заседания Молодая рассказала, что у нее есть собственная клиника "Прайм", и машина скорой помощи принадлежала этой клинике.

Отвечая на вопрос, почему на "скорой" были надписи другой клиники, она заявила, что не успели провести ребрендинг и снять наклейки другой клиники. Также она рассказала, что ее клиника приобрела автомобиль в интернете в 2024 году. По ее словам, эта "скорая" выполняет задания на фронте, в частности эвакуирует раненых.

Однако на вопросы журналистов относительно работы на фронте ответить не смогла. Ни бригаду, с которой работала "медикиня", ни подразделение она не назвала.

Также она заявила, что в ее клинике работает около 60 человек, однако после того, как она продиктовала номер клиники, а журналисты не смогли на него дозвониться, она заявила, что клиника в настоящее время не работает.

По данным следствия, подозреваемая предлагала людям "экстренную эвакуацию" на машине скорой помощи из ТЦК и воинских частей. За эти услуги Молодая просила 107 тысяч гривен.

Сама Молодая заявила, что никаких денег не брала.

Напомним

2 ноября Молодая в форме медика приехала к зданию, которое использовали военнослужащие Национальной гвардии, и начала распространять информацию о якобы незаконном удержании и пытках мужчин. Впоследствии возле здания собрались люди, возникли столкновения с полицией.

ГБР начало уголовное производство по факту событий, произошедших 2 ноября 2026 года в Петропавловской Борщаговке Киевской области. Производство открыто по ч. 5 ст. 426-1 Уголовного кодекса Украины (превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий).

По информации ГБР, "события разворачивались возле частного дома, который использовали для временного размещения военнослужащих Национальной гвардии Украины, возвращенных после самовольного оставления воинской части (СОЧ)".

После распространения в социальных сетях сообщений о якобы незаконном удержании военнослужащих возле дома собрались граждане. Конфликт перерос в столкновения, во время которых раздались выстрелы и были повреждены служебные автомобили полиции, указали в ГБР.

В Петропавловской Борщаговке молодчики, которые силой разгоняли толпу, напали на фотографа УНН.

Служба безопасности Украины установила около 100 человек, находившихся на месте столкновений в Петропавловской Борщаговке и участвовавших в организации событий.

Также СБУ задержала и сообщила о подозрении трем организаторам беспорядков, произошедших в поселке Петропавловская Борщаговка в Киевской области 2 ноября этого года.