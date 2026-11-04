СБУ затримала трьох організаторів заворушень біля пункту НГУ і розкрила деталі підготовки "вивезення військового"

Служба безпеки затримала і повідомила про підозру трьом організаторам заворушень, що відбулися в селищі Петропавлівська Борщагівка на Київщині 2 листопада цього року, передає УНН із посиланням на СБУ.

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За матеріалами справи, однією із затриманих є жителька Київської області, яка спровокувала сутички поблизу пункту тимчасової дислокації Національної гвардії України в обмін на грошову винагороду.

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Встановлено, що 30 жовтня від іншої мешканки столичного регіону вона отримала замовлення на вивезення військовослужбовця НГУ за межі пункту дислокації підрозділу. Фігурантка мала зробити це під виглядом надання невідкладної швидкої допомоги.

Як повідомили у СБУ, щоб інсценувати транспортування нацгвардійця нібито до лікарні, зловмисниця видавала себе за медика та задіяла приватне авто, яке не має ніякого відношення до жодної медустанови України.

Також для реалізації злочину вона залучила свого знайомого, який за гроші погодився "зіграти роль" фельдшера під час вивезення військового.

Співробітники СБУ задокументували, як напередодні заворушень цей чоловік провів дорозвідку поблизу пункту тимчасового розташування НГУ, біля якого потім відбулися сутички.

Крім цього, як з’ясувало розслідування, перебуваючи 2 листопада біля пункту дислокації підрозділу Нацгвардії, псевдомедик почала поширювати у соцмережах маніпулятивну інформацію, щоб викликати суспільний резонанс та підбурити до заворушень.

У подальшому це спровокувало сутички та перешкоджання законній діяльності Сил оборони на місці інциденту.

Під час огляду мобільного телефону провокаторки правоохоронці виявили її листування з третіми особами, де вона обговорює сценарії несанкціонованих акцій проти українських захисників.

Також у ході розслідування затримано активну учасницю сутичок, яка закликала до блокування та пошкодження автобуса Національної гвардії.

Додамо

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили замовниці провокацій і двом її спільникам про підозри відповідно до вчинених злочинів за двома статтями Кримінального кодексу України:

▪️ ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період);

▪️ ч. 2 ст.114-2 (несанкціоноване поширення інформації про рух, переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану).

Наразі слідчі СБУ скерували до суду клопотання про обрання фігурантам запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

Триває розслідування. Планується повідомлення про підозру активній учасниці заворушень та притягнення до відповідальності всіх інших осіб, причетних до провокацій.

Зловмисникам загрожує до 8 років позбавлення волі.