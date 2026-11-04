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СБУ задержала трех организаторов беспорядков возле пункта НГУ и раскрыла детали подготовки "вывоза военнослужащего"

Киев • УНН

 • 74 просмотра

СБУ сообщила о подозрении трем организаторам столкновений в Петропавловской Борщаговке. Им грозит до 8 лет лишения свободы.

СБУ задержала трех организаторов беспорядков возле пункта НГУ и раскрыла детали подготовки "вывоза военнослужащего"

Служба безопасности задержала и сообщила о подозрении трем организаторам беспорядков, произошедших в поселке Петропавловская Борщаговка в Киевской области 2 ноября этого года, передает УНН со ссылкой на СБУ.

Детали

По материалам дела, одной из задержанных является жительница Киевской области, которая спровоцировала столкновения возле пункта временной дислокации Национальной гвардии Украины в обмен на денежное вознаграждение.

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Установлено, что 30 октября от другой жительницы столичного региона она получила заказ на вывоз военнослужащего НГУ за пределы пункта дислокации подразделения. Фигурантка должна была сделать это под видом оказания неотложной скорой помощи.

Как сообщили в СБУ, чтобы инсценировать транспортировку нацгвардейца якобы в больницу, злоумышленница выдавала себя за медика и задействовала частный автомобиль, который не имеет никакого отношения ни к одному медучреждению Украины.

Также для реализации преступления она привлекла своего знакомого, который за деньги согласился "сыграть роль" фельдшера во время вывоза военнослужащего.

Сотрудники СБУ задокументировали, как накануне беспорядков этот мужчина провел дополнительную разведку возле пункта временного расположения НГУ, возле которого впоследствии произошли столкновения.

Кроме этого, как выяснило расследование, находясь 2 ноября возле пункта дислокации подразделения Нацгвардии, псевдомедик начала распространять в соцсетях манипулятивную информацию, чтобы вызвать общественный резонанс и подстрекнуть к беспорядкам.

В дальнейшем это спровоцировало столкновения и воспрепятствование законной деятельности Сил обороны на месте инцидента.

Во время осмотра мобильного телефона провокаторши правоохранители обнаружили ее переписку с третьими лицами, в которой она обсуждает сценарии несанкционированных акций против украинских защитников.

Также в ходе расследования задержана активная участница столкновений, которая призывала к блокированию и повреждению автобуса Национальной гвардии.

Добавим

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили заказчице провокаций и двум ее сообщникам о подозрении в соответствии с совершенными преступлениями по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

▪️ ч. 1 ст. 114-1 (воспрепятствование законной деятельности ВСУ и других воинских формирований в особый период);

▪️ ч. 2 ст.114-2 (несанкционированное распространение информации о движении, перемещении или размещении ВСУ либо других образованных в соответствии с законами Украины воинских формирований, совершенное в условиях военного положения).

В настоящее время следователи СБУ направили в суд ходатайства об избрании фигурантам меры пресечения в виде содержания под стражей.

Расследование продолжается. Планируется сообщение о подозрении активной участнице беспорядков и привлечение к ответственности всех остальных лиц, причастных к провокациям.

Злоумышленникам грозит до 8 лет лишения свободы.

Антонина Туманова

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