"Схема вызволения уклонистов": в МВД заявили, что "медичка" могла получать деньги за беспорядки под Киевом

Правоохранители рассматривают инцидент в Петропавловской Борщаговке как схему незаконного вывоза военнослужащих, а псевдомедик на самом деле хотела забрать военнослужащего в СЗЧ, который там находился. Вероятно, за это она получила деньги. Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Иван Выговский во время брифинга, передает УНН.

Детали

По словам министра, муж «медика» также самовольно оставил воинскую часть, а сама женщина, согласно имеющейся у правоохранителей информации, скрывала его дома.

Мы понимаем, что эта женщина, которая прибыла на место происшествия, имела конкретную цель — мошенническим путем забрать военнослужащего, самовольно оставившего часть, который ранее совершил это преступление. Кстати, ее муж также самовольно оставил воинскую часть — по нашей информации, она скрывала его дома, но мы детально отрабатываем, детально изучаем все связи, потому что, как я уже говорил, она неоднократно попадала в поле зрения (правоохранителей — ред.), дискредитировала власть. Возможно, здесь был более масштабный замысел, мы обязательно дадим этому оценку, установим, кто побуждал, и сделаем все выводы — заявил Выговский.

Кроме того, министр назвал инцидент частью очередной схемы по выводу военнообязанных с военной службы. По его словам, женщина ехала к месту происшествия именно с этой целью.

Это своеобразная схема вызволения уклонистов. Вы же знаете, сейчас много схем, много направлений, и мы постоянно над этим работаем, постоянно комментируем — как уклонение от мобилизации, так и СЗЧ, которые различными способами избегают службы — добавил министр.

По словам Выговского, «это действительно схема, и эта дама — она конкретно с этой целью ехала туда».

В принципе, есть информация, что на этом она еще и заработала деньги — добавил глава МВД.

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Напомним

ГБР начало уголовное производство по факту событий, произошедших 2 ноября 2026 года в Петропавловской Борщаговке Киевской области. Производство открыто по ч. 5 ст. 426-1 Уголовного кодекса Украины (превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий).

По информации ГБР, «события разворачивались возле частного дома, который использовали для временного размещения военнослужащих Национальной гвардии Украины, возвращенных после самовольного оставления воинской части (СЗЧ)».

После распространения в соцсетях сообщений о якобы незаконном удержании военных возле дома собрались граждане. Конфликт перерос в столкновения, во время которых прозвучали выстрелы и были повреждены служебные автомобили полиции, указали в ГБР.

В Петропавловской Борщаговке молодые люди, которые силой разгоняли толпу, напали на фотографа УНН.

Национальная гвардия Украины больше не будет использовать здание в Петропавловской Борщаговке Киевской области, вокруг которого разгорелся скандал. Люди, которые ранее находились в помещении, уже покинули его, сообщил представитель НГУ.