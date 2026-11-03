Події у Петропавлівській Борщагівці розслідує ДБР - розпочали кримінальне провадження

Державне бюро розслідувань розпочало кримінальне провадження за фактом подій у Петропавлівській Борщагівці на Київщині. Про це ДБР повідомило 3 листопада, пише УНН.

Державне бюро розслідувань розпочало кримінальне провадження за фактом подій, які сталися 2 листопада 2026 року в Петропавлівській Борщагівці Київської області. Провадження відкрито за ч. 5 ст. 426-1 Кримінального кодексу України (перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень) - повідомили у ДБР.

Що сталося

За наявною інформацією, "події розгорталися біля приватного будинку, який використовували для тимчасового розміщення військовослужбовців Національної гвардії України, повернутих після самовільного залишення військової частини (СЗЧ)".

"Після поширення в соцмережах повідомлень про нібито незаконне утримання військових, біля будинку зібралися громадяни. Конфлікт переріс у сутички, під час яких пролунали постріли та було пошкоджено службові автомобілі поліції", - вказали у ДБР.

Працівники ДБР, як повідомляється, відразу виїхали на місце події. Вони працювали спільно з представниками прокуратури, Національної поліції та Офісу військового омбудсмана за повного сприяння Національної гвардії України.

Дії правоохоронців

У межах кримінального провадження слідчі перевірять законність дій усіх причетних осіб. Зокрема, встановлять обставини та умови перебування військовослужбовців у будинку, перевірять повідомлення про можливе застосування до них примусу, а також з’ясують причини та перебіг конфлікту - повідомили у ДБР.

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"ДБР звертає увагу, що навколо події поширюється багато повідомлень із різними, подекуди суперечливими версіями того, що сталося. Частина цих тверджень наразі не має належного підтвердження. Саме тому важливо ретельно перевірити всі обставини, встановити послідовність подій та відокремити достовірну інформацію від припущень і неперевірених повідомлень", - наголосили у бюро.

ДБР заявило, що "забезпечить повне, об’єктивне та неупереджене розслідування".

Усі повідомлення про можливі порушення прав людини будуть належним чином перевірені. Правову оцінку діям учасників події надаватимуть виключно на підставі встановлених фактів та зібраних доказів - наголосили у ДБР.

У бюро закликали "громадськість і представників медіа утримуватися від передчасних висновків та орієнтуватися на офіційні повідомлення компетентних органів".

"Про перебіг і результати розслідування ДБР інформуватиме громадськість у межах, дозволених законодавством", - ідеться у повідомленні.

Процесуальне керівництво здійснює Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Центрального регіону.

Нагадаємо

2 листопада, після поширення у соцмережах неперевіреної інформації стосовно факту нібито катування військовослужбовців на території тимчасового пункту дислокації в/ч 3121 Національної гвардії України, яка належить до 1-го корпусу НГУ "Азов", біля військового містечка почали збиратися цивільні громадяни з вимогою видати їм мобілізованих військовослужбовців, які перебувають на території, повідомили в "Азові".

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