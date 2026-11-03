События в Петропавловской Борщаговке расследует ГБР - начато уголовное производство

Государственное бюро расследований начало уголовное производство по факту событий в Петропавловской Борщаговке Киевской области. Об этом ГБР сообщило 3 ноября, пишет УНН.

Государственное бюро расследований начало уголовное производство по факту событий, произошедших 2 ноября 2026 года в Петропавловской Борщаговке Киевской области. Производство открыто по ч. 5 ст. 426-1 Уголовного кодекса Украины (превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий) - сообщили в ГБР.

Что произошло

По имеющейся информации, "события разворачивались возле частного дома, который использовали для временного размещения военнослужащих Национальной гвардии Украины, возвращенных после самовольного оставления воинской части (СЗЧ)".

"После распространения в соцсетях сообщений о якобы незаконном удержании военнослужащих возле дома собрались граждане. Конфликт перерос в столкновения, во время которых прозвучали выстрелы и были повреждены служебные автомобили полиции", - указали в ГБР.

Сотрудники ГБР, как сообщается, сразу выехали на место происшествия. Они работали совместно с представителями прокуратуры, Национальной полиции и Офиса военного омбудсмена при полном содействии Национальной гвардии Украины.

Действия правоохранителей

В рамках уголовного производства следователи проверят законность действий всех причастных лиц. В частности, установят обстоятельства и условия пребывания военнослужащих в доме, проверят сообщения о возможном применении к ним принуждения, а также выяснят причины и ход конфликта - сообщили в ГБР.

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"ГБР обращает внимание, что вокруг события распространяется много сообщений с различными, порой противоречивыми версиями произошедшего. Часть этих утверждений в настоящее время не имеет надлежащего подтверждения. Именно поэтому важно тщательно проверить все обстоятельства, установить последовательность событий и отделить достоверную информацию от предположений и непроверенных сообщений", - подчеркнули в бюро.

ГБР заявило, что "обеспечит полное, объективное и беспристрастное расследование".

Все сообщения о возможных нарушениях прав человека будут надлежащим образом проверены. Правовую оценку действиям участников события будут давать исключительно на основании установленных фактов и собранных доказательств - подчеркнули в ГБР.

В бюро призвали "общественность и представителей медиа воздерживаться от преждевременных выводов и ориентироваться на официальные сообщения компетентных органов".

"О ходе и результатах расследования ГБР будет информировать общественность в пределах, разрешенных законодательством", - говорится в сообщении.

Процессуальное руководство осуществляет Специализированная прокуратура в сфере обороны Центрального региона.

Напомним

2 ноября, после распространения в соцсетях непроверенной информации относительно факта якобы пыток военнослужащих на территории временного пункта дислокации в/ч 3121 Национальной гвардии Украины, которая относится к 1-му корпусу НГУ "Азов", возле военного городка начали собираться гражданские с требованием выдать им мобилизованных военнослужащих, находящихся на территории, сообщили в "Азове".

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