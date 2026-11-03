События в Петропавловской Борщаговке расследует ГБР - начато уголовное производство
Киев • УНН
ГБР открыло производство после столкновений, выстрелов и повреждения полицейских автомобилей в Петропавловской Борщаговке. Проверят действия всех участников.
Государственное бюро расследований начало уголовное производство по факту событий в Петропавловской Борщаговке Киевской области. Об этом ГБР сообщило 3 ноября, пишет УНН.
Государственное бюро расследований начало уголовное производство по факту событий, произошедших 2 ноября 2026 года в Петропавловской Борщаговке Киевской области. Производство открыто по ч. 5 ст. 426-1 Уголовного кодекса Украины (превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий)
Что произошло
По имеющейся информации, "события разворачивались возле частного дома, который использовали для временного размещения военнослужащих Национальной гвардии Украины, возвращенных после самовольного оставления воинской части (СЗЧ)".
"После распространения в соцсетях сообщений о якобы незаконном удержании военнослужащих возле дома собрались граждане. Конфликт перерос в столкновения, во время которых прозвучали выстрелы и были повреждены служебные автомобили полиции", - указали в ГБР.
Сотрудники ГБР, как сообщается, сразу выехали на место происшествия. Они работали совместно с представителями прокуратуры, Национальной полиции и Офиса военного омбудсмена при полном содействии Национальной гвардии Украины.
Действия правоохранителей
В рамках уголовного производства следователи проверят законность действий всех причастных лиц. В частности, установят обстоятельства и условия пребывания военнослужащих в доме, проверят сообщения о возможном применении к ним принуждения, а также выяснят причины и ход конфликта
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"ГБР обращает внимание, что вокруг события распространяется много сообщений с различными, порой противоречивыми версиями произошедшего. Часть этих утверждений в настоящее время не имеет надлежащего подтверждения. Именно поэтому важно тщательно проверить все обстоятельства, установить последовательность событий и отделить достоверную информацию от предположений и непроверенных сообщений", - подчеркнули в бюро.
ГБР заявило, что "обеспечит полное, объективное и беспристрастное расследование".
Все сообщения о возможных нарушениях прав человека будут надлежащим образом проверены. Правовую оценку действиям участников события будут давать исключительно на основании установленных фактов и собранных доказательств
В бюро призвали "общественность и представителей медиа воздерживаться от преждевременных выводов и ориентироваться на официальные сообщения компетентных органов".
"О ходе и результатах расследования ГБР будет информировать общественность в пределах, разрешенных законодательством", - говорится в сообщении.
Процессуальное руководство осуществляет Специализированная прокуратура в сфере обороны Центрального региона.
Напомним
2 ноября, после распространения в соцсетях непроверенной информации относительно факта якобы пыток военнослужащих на территории временного пункта дислокации в/ч 3121 Национальной гвардии Украины, которая относится к 1-му корпусу НГУ "Азов", возле военного городка начали собираться гражданские с требованием выдать им мобилизованных военнослужащих, находящихся на территории, сообщили в "Азове".
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