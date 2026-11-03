Буданов назвал недопустимыми события в Петропавловской Борщаговке, анонсировал решение

Глава Офиса Президента Кирилл Буданов отреагировал на события в Петропавловской Борщаговке под Киевом накануне, 2 ноября, вечером, назвав происходящее недопустимым и сообщив о расследовании и дальнейших действиях. Комментарий он распространил в соцсетях 3 ноября, пишет УНН.

Вчерашние события в Петропавловской Борщаговке недопустимы для государства и вредят единству украинцев, особенно перед лицом российской угрозы. Правоохранители и уполномоченные органы выясняют все детали, чтобы установить объективную и полную картину событий, принять необходимые меры для привлечения виновных к ответственности и недопущения повторения подобного в будущем. Прямо сейчас мы вырабатываем все необходимые решения с силовым блоком для адекватной реакции и предотвращения провокаций. Призываю всех украинцев всегда руководствоваться интересами нации и государства при принятии любых решений и урегулировании конфликтных ситуаций - написал Буданов.

Напомним

2 ноября возле временного пункта дислокации воинской части 3121 Национальной гвардии, относящейся к 1-му корпусу НГУ "Азов", собрались гражданские после распространения непроверенных сообщений о якобы пытках военнослужащих.

В Петропавловской Борщаговке молодые люди, которые силой разгоняли толпу, напали на фотографа УНН.

Национальная гвардия Украины больше не будет использовать здание в Петропавловской Борщаговке Киевской области, вокруг которого возник скандал. Люди, которые ранее находились в помещении, уже покинули его, сообщил пресс-секретарь НГУ.

В Нацгвардии пообещали предоставить дополнительную информацию о ситуации позже.