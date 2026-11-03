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Буданов назвав неприпустимими події у Петропавлівській Борщагівці, анонсував рішення

Київ • УНН

 • 1208 перегляди

Буданов заявив, що події 2 листопада шкодять єдності українців. Правоохоронці встановлюють обставини після протесту біля об’єкта НГУ.

Буданов назвав неприпустимими події у Петропавлівській Борщагівці, анонсував рішення

Керівник Офісу Президента Кирило Буданов відреагував на події у Петропавлівській Борщагівці під Києвом напередодні, 2 листопада, увечері, назвавши події неприпустимими і повідомивши про розслідування та подальші дії. Коментар поширив у соцмережах 3 листопада, пише УНН.

Учорашні події в Петропавлівській Борщагівці є неприпустимими для держави та шкодять єдності українців, особливо перед лицем російської загрози. Правоохоронці та уповноважені органи зʼясовують усі деталі, щоб встановити обʼєктивну й повну картину подій, вжити необхідних заходів для притягнення до відповідальності винних і недопущення повторення такого в майбутньому. Просто зараз ми випрацьовуємо всі необхідні рішення із силовим блоком для адекватної реакції та запобігання провокаціям. Закликаю всіх українців завжди керуватися інтересами нації та держави під час ухвалення будь-яких рішень і владнання конфліктних ситуацій

- написав Буданов.

Нагадаємо

2 листопада біля тимчасового пункту дислокації військової частини 3121 Національної гвардії, що належить до 1-го корпусу НГУ "Азов", зібралися цивільні після поширення неперевірених повідомлень про нібито катування військовослужбовців.

У Петропавлівській Борщагівці молодики, які розганяли силою натовп, напали на фотографа УНН.

Національна гвардія України більше не використовуватиме будівлю в Петропавлівській Борщагівці на Київщині, навколо якої виник скандал. Люди, які раніше перебували в приміщенні, вже залишили його, повідомив речник НГУ.

У Нацгвардії пообіцяли надати додаткову інформацію про ситуацію згодом.

Юлія Шрамко

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