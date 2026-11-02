Глава МВС доручив провести службове розслідування щодо умов перебування бійців Нацгвардії на Київщині

Міністр внутрішніх справ Ігор Виговський доручив розпочати службове розслідування для перевірки умов перебування військових одного з підрозділів Нацгвардії у Петропавлівській Борщагівці, передає УНН.

Упродовж дня отримую регулярні доповіді Командувача Національної гвардії України, тимчасового виконувача обовʼязків Голови Національної поліції України та командування 1-го корпусу НГУ "Азов". Зазначена будівля використовувалася військовослужбовцями одного з підрозділів Національної гвардії України. Командувач НГУ генерал-майор Олександр Півненко та його заступники прибули на місце події задля зʼясування обставин. Ще вдень доручив розпочати службове розслідування, в межах якого буде перевірено всю інформацію, зокрема щодо умов перебування військових - повідомив Вигівський.

За словами міністра, рідним військовослужбовців Національної гвардії України, які перебували всередині будівлі, була надана можливість для спілкування. Також до приміщення запросили медиків та кількох представників громадськості.

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На місці події працюють Державне бюро розслідувань та Офіс Військового омбудсмана. Командування НГУ надає повне сприяння. Національна гвардія України - одна з ключових складових Сил безпеки та оборони України. Закликаємо громадян утриматися від поширення неправдивої інформації та вчинення неправомірних дій - наголосив глава МВС.

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У 1-му корпусі НГУ "Азов" теж відреагували на події на Київщині і наголосили - командування рішуче засуджує неправомірні дії щодо військовослужбовців Національної гвардії України, водночас застерігаючи громадян від перешкоджання роботі військових частин.

2 листопада в соціальних мережах почала поширюватися неперевірена інформація стосовно факту нібито катування військовослужбовців на території тимчасового пункту дислокації в/ч 3121 Національної гвардії України, яка відноситься до 1-го корпусу НГУ "Азов". З поширенням цієї інформації біля військового містечка почали збиратися цивільні громадяни з вимогою видати їм мобілізованих військовослужбовців, які перебувають на території. Отримавши відмову, вони заблокували роботу військового містечка і намагалися несанкціоновано потрапити всередину - йдеться у заяві.

У 1-му корпусі НГУ "Азов" уточнили, що на місце прибув командувач Національної гвардії України генерал-майор Олександр Півненко, який особисто провів родичів деяких військовослужбовців на територію військового об’єкта і продемонстрував умови, в яких перебувають мобілізовані та військовослужбовці, які були затримані після вчинення самовільного залишення частини (СЗЧ), в очікуванні розподілу до військових частин і подальшого проходження служби.

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Четверо з військовослужбовців, які були затримані після вчинення СЗЧ, мали травми, через що були відправлені в госпіталь для проведення обстеження. Командування НГУ, у співпраці з правоохоронними органами взяло на контроль розслідування ситуації. У випадку, якщо буде встановлено факт незаконних насильницьких дій на території військового містечка, винні понесуть справедливе покарання.