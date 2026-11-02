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The Guardian
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Глава МВС доручив провести службове розслідування щодо умов перебування бійців Нацгвардії на Київщині

Київ • УНН

 • 10034 перегляди

Міністр Ігор Вигівський доручив перевірити умови перебування військових НГУ у Петропавлівській Борщагівці. Чотирьох бійців із травмами доправили до госпіталю.

Глава МВС доручив провести службове розслідування щодо умов перебування бійців Нацгвардії на Київщині

Міністр внутрішніх справ Ігор Виговський доручив розпочати службове розслідування для перевірки умов перебування військових одного з підрозділів Нацгвардії у Петропавлівській Борщагівці, передає УНН.

Упродовж дня отримую регулярні доповіді Командувача Національної гвардії України, тимчасового виконувача обовʼязків Голови Національної поліції України та командування 1-го корпусу НГУ "Азов". Зазначена будівля використовувалася військовослужбовцями одного з підрозділів Національної гвардії України. Командувач НГУ генерал-майор Олександр Півненко та його заступники прибули на місце події задля зʼясування обставин. Ще вдень доручив розпочати службове розслідування, в межах якого буде перевірено всю інформацію, зокрема щодо умов перебування військових 

- повідомив Вигівський. 

За словами міністра, рідним військовослужбовців Національної гвардії України, які перебували всередині будівлі, була надана можливість для спілкування. Також до приміщення запросили медиків та кількох представників громадськості. 

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На місці події працюють Державне бюро розслідувань та Офіс Військового омбудсмана. Командування НГУ надає повне сприяння. Національна гвардія України - одна з ключових складових Сил безпеки та оборони України. Закликаємо громадян утриматися від поширення неправдивої інформації та вчинення неправомірних дій - наголосив глава МВС.

Додамо

У 1-му корпусі НГУ "Азов" теж відреагували на події на Київщині і наголосили - командування рішуче засуджує неправомірні дії щодо військовослужбовців Національної гвардії України, водночас застерігаючи громадян від перешкоджання роботі військових частин.

2 листопада в соціальних мережах почала поширюватися неперевірена інформація стосовно факту нібито катування військовослужбовців на території тимчасового пункту дислокації в/ч 3121 Національної гвардії України, яка відноситься до 1-го корпусу НГУ "Азов". З поширенням цієї інформації біля військового містечка почали збиратися цивільні громадяни з вимогою видати їм мобілізованих військовослужбовців, які перебувають на території. Отримавши відмову, вони заблокували роботу військового містечка і намагалися несанкціоновано потрапити всередину 

- йдеться у заяві.

У 1-му корпусі НГУ "Азов" уточнили, що на місце прибув командувач Національної гвардії України генерал-майор Олександр Півненко, який особисто провів родичів деяких військовослужбовців на територію військового об’єкта і продемонстрував умови, в яких перебувають мобілізовані та військовослужбовці, які були затримані після вчинення самовільного залишення частини (СЗЧ), в очікуванні розподілу до військових частин і подальшого проходження служби.

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Четверо з військовослужбовців, які були затримані після вчинення СЗЧ, мали травми, через що були відправлені в госпіталь для проведення обстеження. Командування НГУ, у співпраці з правоохоронними органами взяло на контроль розслідування ситуації. У випадку, якщо буде встановлено факт незаконних насильницьких дій на території військового містечка, винні понесуть справедливе покарання.

Для командування 1-го корпусу НГУ "Азов" особовий склад — це найбільша цінність. "Азов" береже життя та здоров’я своїх військовослужбовців в надскладних умовах на фронті. Підрозділ керується тими самими принципами і в тилу: це стосується всіх військовослужбовців корпусу і не залежить від тривалості їхньої служби. Командування 1-го корпусу НГУ "Азов" рішуче засуджує неправомірні дії щодо військовослужбовців Національної гвардії України, водночас застерігаючи громадян від перешкоджання роботі військових частин і закликаючи довіряти офіційним повідомленням Сил оборони України та правоохоронних органів 

- зазначено в заяві.

Антоніна Туманова

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