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Інцидент у Петропавлівській Борщагівці: на місці перебувають працівники Офісу військового омбудсмена та ДБР

Київ • УНН

 • 368 перегляди

Представники ДБР та Офісу військового омбудсмена працюють із нацгвардійцями на місці. Призначено перевірку, військовослужбовці в безпеці.

Інцидент у Петропавлівській Борщагівці: на місці перебувають працівники Офісу військового омбудсмена та ДБР
Фото ілюстративне

Командувач Національної гвардії Олександр Півненко повідомив, що до будинку на Петропавлівській Борщагівці прибули представники Офісу військового омбудсмена та ДБР, передає УНН

Приїхали Офіс військового омбудсмена, ДБР. Спілкуються з нашими військовослужбовцями. Ніхто їх не залишить наших військовослужбовців 

- сказав Півненко. 

Він зазначив, що сьогодні росіяни готують обстріл, і "ця локація вже засвічена". 

Якщо ми тут загинемо, то в принципі проблем немає, але це буде все на вашій совісті, дорогі українці. Я хочу вам нагадати, що противник вже знає про цю локацію, і сюди буде направлений ракетний удар. Ті люди, які знаходяться за воротами, ловлять хайп, і думають, що вони за справедливість, то це неправда 

- додав Півненко. 

Військовий омбудсман Ольга Решетилова повідомила, що працівники працюють на  місці подій на Петропавлівській Борщагівці разом з командуванням Національної гвардії України.

Всі військовослужбовці в безпеці, необхідна медична допомога надається. Призначена перевірка, в межах якої будуть зʼясовані всі обставини. Також розраховуємо на включеність і взаємодію з правоохоронними органами і Службою безпеки України 

- написала Решетилова. 

Нагадаємо 

Командувач Національної гвардії України Олександр Півненко прибув до Петропавлівської Борщагівки. Він повідомив, що в будинку, біля якого зібралися люди, перебували військовослужбовці, яких упіймали після СЗЧ.

Павло Башинський

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