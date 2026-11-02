Инцидент в Петропавловской Борщаговке: на месте находятся сотрудники Офиса военного омбудсмена и ГБР

Командующий Национальной гвардией Александр Пивненко сообщил, что к дому в Петропавловской Борщаговке прибыли представители Офиса военного омбудсмена и ГБР, передает УНН.

Он отметил, что сегодня россияне готовят обстрел, и "эта локация уже засвечена".

Если мы здесь погибнем, то в принципе проблем нет, но это будет всё на вашей совести, дорогие украинцы. Я хочу вам напомнить, что противник уже знает об этой локации, и сюда будет направлен ракетный удар. Те люди, которые находятся за воротами, ловят хайп и думают, что они за справедливость, но это неправда