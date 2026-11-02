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Инцидент в Петропавловской Борщаговке: на месте находятся сотрудники Офиса военного омбудсмена и ГБР

Киев • УНН

 • 1664 просмотра

Представители ГБР и Офиса военного омбудсмена работают с нацгвардейцами на месте. Назначена проверка, военнослужащие в безопасности.

Инцидент в Петропавловской Борщаговке: на месте находятся сотрудники Офиса военного омбудсмена и ГБР
Фото иллюстративное

Командующий Национальной гвардией Александр Пивненко сообщил, что к дому в Петропавловской Борщаговке прибыли представители Офиса военного омбудсмена и ГБР, передает УНН

Приехали Офис военного омбудсмена, ГБР. Общаются с нашими военнослужащими. Никто не оставит наших военнослужащих 

- сказал Пивненко. 

Он отметил, что сегодня россияне готовят обстрел, и "эта локация уже засвечена". 

Если мы здесь погибнем, то в принципе проблем нет, но это будет всё на вашей совести, дорогие украинцы. Я хочу вам напомнить, что противник уже знает об этой локации, и сюда будет направлен ракетный удар. Те люди, которые находятся за воротами, ловят хайп и думают, что они за справедливость, но это неправда 

- добавил Пивненко. 

Военный омбудсмен Ольга Решетилова сообщила, что сотрудники работают на  месте происшествия в Петропавловской Борщаговке вместе с командованием Национальной гвардии Украины.

Все военнослужащие в безопасности, необходимая медицинская помощь оказывается. Назначена проверка, в рамках которой будут выяснены все обстоятельства. Также рассчитываем на вовлечённость и взаимодействие с правоохранительными органами и Службой безопасности Украины 

- написала Решетилова. 

Напомним 

Командующий Национальной гвардией Украины Александр Пивненко прибыл в Петропавловскую Борщаговку. Он сообщил, что в доме, возле которого собрались люди, находились военнослужащие, которых поймали после СЗЧ.

Павел Башинский

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