Инцидент в Петропавловской Борщаговке: на месте находятся сотрудники Офиса военного омбудсмена и ГБР
Киев • УНН
Представители ГБР и Офиса военного омбудсмена работают с нацгвардейцами на месте. Назначена проверка, военнослужащие в безопасности.
Командующий Национальной гвардией Александр Пивненко сообщил, что к дому в Петропавловской Борщаговке прибыли представители Офиса военного омбудсмена и ГБР, передает УНН.
Приехали Офис военного омбудсмена, ГБР. Общаются с нашими военнослужащими. Никто не оставит наших военнослужащих
Он отметил, что сегодня россияне готовят обстрел, и "эта локация уже засвечена".
Если мы здесь погибнем, то в принципе проблем нет, но это будет всё на вашей совести, дорогие украинцы. Я хочу вам напомнить, что противник уже знает об этой локации, и сюда будет направлен ракетный удар. Те люди, которые находятся за воротами, ловят хайп и думают, что они за справедливость, но это неправда
Военный омбудсмен Ольга Решетилова сообщила, что сотрудники работают на месте происшествия в Петропавловской Борщаговке вместе с командованием Национальной гвардии Украины.
Все военнослужащие в безопасности, необходимая медицинская помощь оказывается. Назначена проверка, в рамках которой будут выяснены все обстоятельства. Также рассчитываем на вовлечённость и взаимодействие с правоохранительными органами и Службой безопасности Украины
Напомним
Командующий Национальной гвардией Украины Александр Пивненко прибыл в Петропавловскую Борщаговку. Он сообщил, что в доме, возле которого собрались люди, находились военнослужащие, которых поймали после СЗЧ.