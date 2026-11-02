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У будинку під Києвом тимчасово розміщували мобілізованих перед відправленням на навчання - речник НГУ

Київ • УНН

 • 138 перегляди

У будинку тимчасово розміщували мобілізованих перед базовою підготовкою. Нацгвардія та правоохоронці перевіряють повідомлення про незаконне утримання.

У будинку під Києвом тимчасово розміщували мобілізованих перед відправленням на навчання - речник НГУ
Руслан Музичук

Речник Національної гвардії Руслан Музичук заявив, що у будинку в Петропавлівській Борщагівці тимчасово розміщували мобілізованих перед відправленням на навчання, передає кореспондент УНН з місця події. 

Одна із вимог, яка, якщо так можна сказати, від цивільних звучить від людей, які тут зібралися, що треба випустити людей, наприклад… не випустити, мова йде не про незаконне утримання, а про те, що зараз Національна гвардія, наприклад, яка отримує людей по мобілізації, вони знаходяться розосереджено в деяких місцях. Ми не можемо тримати 100-200-300 чоловік у якійсь точці. Ці люди в перспективі вони їдуть на базову військову підготовку. Проте, коли вони потрапляють до нас, ми змушені їх перші дні десь тримати, скажімо так, до того, як вони вирушать на навчальну локацію 

- сказав Музичук. 

Він зазначив, що на місці події перебувають командування Національної гвардії, медики і правоохоронні органи, щоб перевірити факти незаконного утримання людей. 

Якщо говорити взагалі про цю ситуацію, то дійсно, що ми можемо говорити про те, що ми за прозоре її вирішення, ми не хочемо, щоб, вибачте, ця ситуація закінчилася якоюсь провокацією, щоб, не дай боже, ніхто не постраждав і, не дай боже, це не стало приводом для якихось інших, знаєте, подальших дій 

- додав Музичук. 

За його словами, в будь-якому випадку люди, які перебувають у будинку, покинуть це місце в найближчий час, проте він відмовився називати точну кількість людей. 

Окрім того, він речник заявив, що ця будівля у майбутньому не буде використовуватися Нацгвардією. 

Я думаю, що в найближчий час ми всі звідси розосередимося, якщо так сказати військовою мовою. І одна із причин взагалі, я можу сказати, що зараз існують, як ви бачите, в прифронтових населених пунктах ми не маємо змоги робити умови, створювати, де 200-300 чоловік знаходяться в одній точці, дуже швидко ця локація стає помітною 

- зазначив речник. 

Нагадаємо 

З опівдня ширилася інформація про інцидент у районі вулиці Сонячна, 7 (район Петропавлівської Борщагівки у столиці). Очевидці публікували відео з локації, на яких було видно карети "швидкої" та медичних працівників. Основна версія, яку висували, — нібито озброєний невідомий чоловік утримує в приватному будинку у заручниках 40 цивільних. І серед них вже є поранені, яким необхідна допомога медиків.

Згодом до діалогу з представниками ЗМІ підключилася Спеціалізована прокуратура в сфері оборони Центрального регіону. Там запевнили, що  інформація про десятки заручників, які нібито перебували у приватному будинку, не відповідає дійсності. А сам інцидент виник навколо затримання військового, який пішов у СЗЧ. 

Але менш, ніж через годину, зявилися свідчення медичної працівниці з місця подій. Жінка разом із правоохоронцями отримала доступ до приватного будинку за адресою. 

Потім вона розповіла журналістам, що у приміщенні будівлі — від горищ і до підвалу — бачила як мінімум 25 людей. Цивільні вони чи військові, — невідомо. Чотири людини із тих, яких знайшли у приміщенні, потребують медичної допомоги. Їх уже завантажили до карет "швидкої допомоги". Які конкретно ушкодження отримали чоловіки та хто їх їм завдав, медик не уточнила.

Командувач Нацгвардії розповів, кого утримували у будинку під Києвом02.11.26, 20:17 • 2130 переглядiв

Павло Башинський

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