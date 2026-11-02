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В доме под Киевом временно размещали мобилизованных перед отправкой на обучение — представитель НГУ

Киев • УНН

 • 1954 просмотра

В доме временно размещали мобилизованных перед базовой подготовкой. Нацгвардия и правоохранители проверяют сообщения о незаконном удержании.

В доме под Киевом временно размещали мобилизованных перед отправкой на обучение — представитель НГУ
Руслан Музычук

Представитель Национальной гвардии Руслан Музычук заявил, что в доме в Петропавловской Борщаговке временно размещали мобилизованных перед отправкой на обучение, передает корреспондент УНН с места событий. 

Одно из требований, которое, если так можно сказать, от граждан звучит от людей, которые здесь собрались, — что нужно выпустить людей, например… не выпустить, речь идет не о незаконном удержании, а о том, что сейчас Национальная гвардия, например, которая получает людей по мобилизации, они находятся рассредоточенно в некоторых местах. Мы не можем держать 100-200-300 человек в какой-то точке. Эти люди в перспективе едут на базовую военную подготовку. Однако, когда они попадают к нам, мы вынуждены их первые дни где-то держать, скажем так, до того, как они отправятся на учебную локацию 

- сказал Музычук. 

Он отметил, что на месте происшествия находятся командование Национальной гвардии, медики и правоохранительные органы, чтобы проверить факты незаконного удержания людей. 

Если говорить вообще об этой ситуации, то действительно мы можем говорить о том, что мы за ее прозрачное решение, мы не хотим, чтобы, извините, эта ситуация закончилась какой-то провокацией, чтобы, не дай бог, никто не пострадал и, не дай бог, это не стало поводом для каких-то других, знаете, дальнейших действий 

- добавил Музычук. 

По его словам, в любом случае люди, находящиеся в доме, покинут это место в ближайшее время, однако он отказался называть точное количество людей. 

Кроме того, он представитель заявил, что это здание в будущем не будет использоваться Нацгвардией. 

Я думаю, что в ближайшее время мы все отсюда рассредоточимся, если так сказать военным языком. И одна из причин вообще, я могу сказать, что сейчас существуют, как вы видите, в прифронтовых населенных пунктах мы не имеем возможности создавать условия, при которых 200-300 человек находятся в одной точке, очень быстро эта локация становится заметной 

- отметил представитель. 

Напомним 

С полудня распространялась информация об инциденте в районе улицы Солнечная, 7 (район Петропавловской Борщаговки в столице). Очевидцы публиковали видео с места событий, на которых были видны кареты "скорой помощи" и медицинские работники. Основная выдвинутая версия заключалась в том, что якобы вооруженный неизвестный мужчина удерживает в заложниках в частном доме 40 гражданских. И среди них уже есть раненые, которым необходима помощь медиков.

Позже к диалогу с представителями СМИ подключилась Специализированная прокуратура в сфере обороны Центрального региона. Там заверили, что  информация о десятках заложников, которые якобы находились в частном доме, не соответствует действительности. А сам инцидент возник вокруг задержания военнослужащего, который ушел в СЗЧ. 

Но менее чем через час появились свидетельства медицинской работницы с места событий. Женщина вместе с правоохранителями получила доступ к частному дому по указанному адресу. 

Затем она рассказала журналистам, что внутри здания — от чердака до подвала — видела как минимум 25 человек. Гражданские они или военные — неизвестно. Четыре человека из тех, кого нашли в помещении, нуждаются в медицинской помощи. Их уже загрузили в кареты "скорой помощи". Какие именно травмы получили мужчины и кто их им нанес, медик не уточнила.

Командующий Нацгвардией рассказал, кого удерживали в доме под Киевом02.11.26, 20:17 • 2698 просмотров

Павел Башинский

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