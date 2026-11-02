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Командующий Нацгвардией рассказал, кого удерживали в доме под Киевом

Киев • УНН

 • 324 просмотра

Пивненко заявил, что в доме находились военнослужащие, задержанные после СЗЧ. Четверым из них потребовалась медицинская помощь.

Командующий Нацгвардией рассказал, кого удерживали в доме под Киевом
Александр Пивненко

Командующий Национальной гвардией Украины Александр Пивненко прибыл в Петропавловскую Борщаговку. Он сообщил, что в доме, возле которого собрались люди, находились военнослужащие, которых поймали после СЗЧ, передает корреспондент УНН.

"Четырёх военнослужащих, которые нуждаются в медицинской помощи, мы отправили в больницу. Это военнослужащие, которые после зачистки были пойманы и возвращены в подразделения", — заявил Пивненко. 

По его словам, остальные люди, находящиеся в доме, — военнослужащие Национальной гвардии Украины.

Инцидент в Петропавловской Борщаговке: в доме обнаружили 25 человек, четверым потребовалась помощь медиков02.11.26, 19:06 • 9436 просмотров

После этих слов толпа разразилась руганью. От Пивненко требовали объяснений, почему у задержанных были синяки, а также добавили — российская агрессия не даёт права пытать людей.

Что этому предшествовало 

С полудня распространялась информация об инциденте в районе улицы Солнечной, 7 (район Петропавловской Борщаговки в столице). Очевидцы публиковали видео с места событий, на которых были видны кареты «скорой помощи» и медицинские работники. Основная выдвинутая версия заключалась в том, что якобы вооружённый неизвестный мужчина удерживает в частном доме в заложниках 40 гражданских. И среди них уже есть раненые, которым необходима помощь медиков.

Позже к диалогу с представителями СМИ подключилась Специализированная прокуратура в сфере обороны Центрального региона. Там заверили, что  информация о десятках заложников, которые якобы находились в частном доме, не соответствует действительности. А сам инцидент возник вокруг задержания военнослужащего, который ушёл в СЗЧ. 

Но менее чем через час появились свидетельства медицинской работницы с места событий. Женщина вместе с правоохранителями получила доступ в частный дом по указанному адресу. Затем она рассказала журналистам, что внутри здания — от чердака до подвала — видела как минимум 25 человек. Гражданские они или военные — неизвестно. Четыре человека из тех, кого нашли в помещении, нуждаются в медицинской помощи. Их уже погрузили в кареты «скорой помощи». Какие именно повреждения получили мужчины и кто их причинил, медик не уточнила.

Антонина Туманова

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