Глава МВД поручил провести служебное расследование условий пребывания бойцов Нацгвардии в Киевской области

Министр внутренних дел Игорь Выговский поручил начать служебное расследование для проверки условий пребывания военнослужащих одного из подразделений Нацгвардии в Петропавловской Борщаговке, передает УНН.

В течение дня получаю регулярные доклады Командующего Национальной гвардии Украины, временно исполняющего обязанности Председателя Национальной полиции Украины и командования 1-го корпуса НГУ "Азов". Указанное здание использовалось военнослужащими одного из подразделений Национальной гвардии Украины. Командующий НГУ генерал-майор Александр Пивненко и его заместители прибыли на место происшествия для выяснения обстоятельств. Еще днем поручил начать служебное расследование, в рамках которого будет проверена вся информация, в частности относительно условий пребывания военнослужащих

По словам министра, родственникам военнослужащих Национальной гвардии Украины, находившихся внутри здания, была предоставлена возможность для общения. Также в помещение пригласили медиков и нескольких представителей общественности.

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На месте происшествия работают Государственное бюро расследований и Офис Военного омбудсмена. Командование НГУ оказывает полное содействие. Национальная гвардия Украины — одна из ключевых составляющих Сил безопасности и обороны Украины. Призываем граждан воздержаться от распространения неправдивой информации и совершения неправомерных действий — подчеркнул глава МВД.

В 1-м корпусе НГУ "Азов" также отреагировали на события в Киевской области и подчеркнули — командование решительно осуждает неправомерные действия в отношении военнослужащих Национальной гвардии Украины, одновременно предостерегая граждан от воспрепятствования работе воинских частей.

2 ноября в социальных сетях начала распространяться непроверенная информация относительно факта якобы пыток военнослужащих на территории временного пункта дислокации в/ч 3121 Национальной гвардии Украины, которая относится к 1-му корпусу НГУ "Азов". С распространением этой информации возле военного городка начали собираться гражданские лица с требованием выдать им мобилизованных военнослужащих, находящихся на территории. Получив отказ, они заблокировали работу военного городка и пытались несанкционированно проникнуть внутрь

В 1-м корпусе НГУ "Азов" уточнили, что на место прибыл командующий Национальной гвардией Украины генерал-майор Александр Пивненко, который лично провел родственников некоторых военнослужащих на территорию военного объекта и продемонстрировал условия, в которых находятся мобилизованные и военнослужащие, задержанные после совершения самовольного оставления части (СОЧ), в ожидании распределения в воинские части и дальнейшего прохождения службы.

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Четверо из военнослужащих, задержанных после совершения СОЧ, имели травмы, из-за чего были направлены в госпиталь для проведения обследования. Командование НГУ в сотрудничестве с правоохранительными органами взяло расследование ситуации под контроль. В случае если будет установлен факт незаконных насильственных действий на территории военного городка, виновные понесут справедливое наказание.

Для командования 1-го корпуса НГУ "Азов" личный состав — это наибольшая ценность. "Азов" бережет жизнь и здоровье своих военнослужащих в чрезвычайно сложных условиях на фронте. Подразделение руководствуется теми же принципами и в тылу: это касается всех военнослужащих корпуса и не зависит от продолжительности их службы. Командование 1-го корпуса НГУ "Азов" решительно осуждает неправомерные действия в отношении военнослужащих Национальной гвардии Украины, одновременно предостерегая граждан от воспрепятствования работе воинских частей и призывая доверять официальным сообщениям Сил обороны Украины и правоохранительных органов