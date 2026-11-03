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Буданов: человека в форме медика возле дома в Борщаговке опросили, она задержана

Киев • УНН

 • 9992 просмотра

Возле дома в Петропавловской Борщаговке обнаружили человека в форме медика, которая ранее уже бывала на месте. Ее опросили, и с ней проводится дальнейшая работа.

Буданов: человека в форме медика возле дома в Борщаговке опросили, она задержана

После событий 2 ноября в Петропавловской Борщаговке под Киевом был проведён опрос лица, находившегося на месте в форме медицинского персонала с приобретённой "скорой помощью", и в настоящее время с ней проводится дальнейшая работа, она задержана. Об этом сообщил руководитель Офиса Президента Кирилл Буданов в эфире телемарафона 3 ноября, пишет УНН.

Одно лицо, надев зачем-то форму медицинского персонала и предварительно приобретя автомобиль медицинской помощи, вместе со своим водителем минимум за трое суток до этого провела, скажем так, разведку этого объекта. Всё это зафиксировано и так далее. Затем, когда проводился опрос, и сейчас с этим лицом, скажем так, проводится дальнейшая работа, в ее телефоне были обнаружены все эти материалы. То есть готовилось сознательное действие

- сказал Буданов.

Руководитель ОП также сообщил, что в телефоне "медика" правоохранители нашли фотографии и переписку с Telegram-каналами, которые распространяли материалы о событиях в Петропавловской Борщаговке. По его словам, в настоящее время женщину задержали.

"Есть переписка, есть фотографии и так далее. Есть переписка с определёнными телеграм-каналами, которые начали массово всю эту рассылку.  Я до конца не знаю, с какой целью всё это делалось. Или из личных мотивов — поднять свой рейтинг или заработать определённые деньги, но будет вопрос: кто же такие деньги за такие услуги платит. Или, возможно, всё же с несколько иной — антигосударственной целью, но так или иначе — нельзя просто всё списать на деятельность провокаторов — эта ситуация показала напряжённость в обществе, то, что есть проблемы, которые нужно решать. Это просто констатация факта. Да, с одной стороны — провокаторы, но с другой стороны — это напряжение в обществе. Да, она задержана", — заявил Буданов.

Руководитель Офиса Президента также прокомментировал состояние тех, кто находился в здании во время инцидента.

"Те, кому нужна была помощь, находятся в больнице. Большинству из них, как оказалось, вообще не требовалась медицинская помощь, но всё это впоследствии станет понятным", — добавил руководитель Офиса Президента Украины.

Дополнение

ГБР начало  уголовное производство по факту событий, произошедших 2 ноября 2026 года в Петропавловской Борщаговке Киевской области. Производство открыто по ч. 5 ст. 426-1 Уголовного кодекса Украины (превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий).

По информации ГБР, "события разворачивались возле частного дома, который использовали для временного размещения военнослужащих Национальной гвардии Украины, возвращённых после самовольного оставления воинской части (СОЧ)".

После распространения в социальных сетях сообщений о якобы незаконном удержании военнослужащих возле дома собрались граждане. Конфликт перерос в столкновения, во время которых раздались выстрелы и были повреждены служебные автомобили полиции, указали в ГБР.

В Петропавловской Борщаговке молодые люди, которые силой разгоняли толпу, напали на фотографа УНН.  

Национальная гвардия Украины больше не будет использовать здание в Петропавловской Борщаговке Киевской области, вокруг которого разгорелся скандал. Люди, ранее находившиеся в помещении, уже покинули его, сообщил представитель НГУ.  

Алла Тулинская

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