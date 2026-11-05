130 людей підозрюють у причетності до заворушень у Борщагівці

Україна готує аеропорти до відновлення польотів: чому важливо повернути в небо саме вітчизняні авіакомпанії

Україна готує аеропорти до відновлення польотів: чому важливо повернути в небо саме вітчизняні авіакомпанії

Україна готує аеропорти до відновлення польотів: чому важливо повернути в небо саме вітчизняні авіакомпанії

Україна готує аеропорти до відновлення польотів: чому важливо повернути в небо саме вітчизняні авіакомпанії

Вступ України до ЄС: Єврокомісія назвала ключові досягнення та визначила наступні кроки

Вступ України до ЄС: Єврокомісія назвала ключові досягнення та визначила наступні кроки

Вступ України до ЄС: Єврокомісія назвала ключові досягнення та визначила наступні кроки

Вступ України до ЄС: Єврокомісія назвала ключові досягнення та визначила наступні кроки