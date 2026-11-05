130 людей підозрюють у причетності до заворушень у Борщагівці
Київ • УНН
Поліція та СБУ встановили 130 причетних до заворушень у Петропавлівській Борщагівці. ДБР розслідує можливе перевищення повноважень.
Поліція і СБУ встановили 130 потенційно причетних до заворушень у Петропавлівській Борщагівці під Києвом. Про це повідомили у Нацполіції 5 листопада, пише УНН.
Поліцейські Національної поліції України разом з СБУ вже встановили 130 осіб, які можуть бути причетними до заворушень на Петропавлівській Борщагівці
За даними поліції, "станом на зараз у межах проведених заходів кримінальними аналітиками поліції встановлено, що серед них 27 осіб брали активну участь у протиправних діях, ще 24 - поводилися агресивно, підбурювали суспільство та навмисне провокували конфлікти з правоохоронцями й військовослужбовцями Національної гвардії України".
Унаслідок подій, як повідомляється, "було значно пошкоджено чотири службові автомобілі поліції та автобус НГУ".
"Діям усіх активних учасників буде надано правову оцінку у межах розслідувань Нацполіції, СБУ та ОГП. Робота триває", - зазначили у поліції.
Доповнення
ДБР розпочало кримінальне провадження за фактом подій, які сталися 2 листопада 2026 року в Петропавлівській Борщагівці Київської області. Провадження відкрито за ч. 5 ст. 426-1 Кримінального кодексу України (перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень).
За інформацією ДБР, "події розгорталися біля приватного будинку, який використовували для тимчасового розміщення військовослужбовців Національної гвардії України, повернутих після самовільного залишення військової частини (СЗЧ)".
Після поширення в соцмережах повідомлень про нібито незаконне утримання військових, біля будинку зібралися громадяни. Конфлікт переріс у сутички, під час яких пролунали постріли та було пошкоджено службові автомобілі поліції, вказали у ДБР.
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