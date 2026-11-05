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Суд обирає запобіжний захід водію “медикині” у справі про сутички в Петропавлівській Борщагівці

Київ • УНН

 • 96 перегляди

Суд Києва розглядає арешт Віктора Єни у справі про сутички в Петропавлівській Борщагівці. Прокурор заявила про зйомку військового об’єкта.

Суд обирає запобіжний захід водію “медикині” у справі про сутички в Петропавлівській Борщагівці
Фото: Андрій Ходьков, журналіст УНН

Солом’янський районний суд Києва розглядає клопотання про обрання запобіжного заходу Віктору Єні, якого підозрюють у причетності до сутичок у Петропавлівській Борщагівці на Київщині. Прокуратура просить взяти його під варту. Про це повідомляє журналіст УНН із зали Солом’янського районного суду.

Деталі

Під час засідання прокурор повідомила, що суд розглядає клопотання про застосування до Віктора Валерійовича Єні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

На розгляді перебуває клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо підозрюваного Єни Віктора Валерійовича, який підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення

- заявила прокурор.
Фото: Андрій Ходьков, журналіст УНН

За словами прокурора, за кілька днів до сутичок у Петропавлівській Борщагівці Віктор Єна займався розвідкою будівлі. Зокрема, він проводив зйомку військового об’єкта.

Кірєєва досягла попередньої змови з Молодою та Єною щодо спільного вчинення кримінального правопорушення спрямовані на перешкоджання законній діяльності підрозділу військової частини Національної гвардії шляхом блокування його діяльності, а також сприяння військовослужбовцям у самовільному залишенні місця проходження військової частини. При цьому громадянка Кірєєва, яка є підозрювана і вказана у кримінальному провадженні скерувала підозрюваній Молодій місце розташування, вказаного підрозділу військової частини, і власне на виконання, знов ж, таки, спільного злочинного умислу, за цією адресою прибув підозрюваний Єна  Віктор Валерійович, який відзняв вказану локацію і з’ясував таким чином особливості розташування військового об’єкту та прилеглої до нього території. В подальшому вказані особи на виконання спільного злочинного умислу підготували спеціального медичного працівника, а також спеціальний транспортний засіб із нанесенням спеціальних розпізнавальних знаків автомобіля швидкої медичної допомоги і прибули 02.10 на місце розташування підрозділу військової частини Національної гвардії України

 - зазначила прокурор.

Нагадаємо

ДБР розпочало кримінальне провадження за фактом подій, які сталися 2 листопада 2026 року в Петропавлівській Борщагівці Київської області. Провадження відкрито за ч. 5 ст. 426-1 Кримінального кодексу України (перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень).

За інформацією ДБР, "події розгорталися біля приватного будинку, який використовували для тимчасового розміщення військовослужбовців Національної гвардії України, повернутих після самовільного залишення військової частини (СЗЧ)".

Після поширення в соцмережах повідомлень про нібито незаконне утримання військових, біля будинку зібралися громадяни. Конфлікт переріс у сутички, під час яких пролунали постріли та було пошкоджено службові автомобілі поліції, вказали у ДБР.

У Петропавлівській Борщагівці молодики, які розганяли силою натовп, напали на фотографа УНН.

Національна гвардія України більше не використовуватиме будівлю в Петропавлівській Борщагівці на Київщині, навколо якої виник скандал. Люди, які раніше перебували в приміщенні, вже залишили його, повідомив речник НГУ.

МВС вважає, що псевдомедикиня намагалася забрати військового із СЗЧ та могла отримати за це гроші.

Алла Кіосак

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