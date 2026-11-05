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Financial Times

Суд избирает меру пресечения водителю «медикини» по делу о столкновениях в Петропавловской Борщаговке

Киев • УНН

 • 754 просмотра

Суд Киева рассматривает арест Виктора Ены по делу о столкновениях в Петропавловской Борщаговке. Прокурор заявила о съёмке военного объекта.

Суд избирает меру пресечения водителю «медикини» по делу о столкновениях в Петропавловской Борщаговке
Фото: Андрей Ходьков, журналист УНН

Соломенский районный суд Киева рассматривает ходатайство об избрании меры пресечения Виктору Ене, которого подозревают в причастности к столкновениям в Петропавловской Борщаговке Киевской области. Прокуратура просит заключить его под стражу. Об этом сообщает журналист УНН из зала Соломенского районного суда.

Детали

Во время заседания прокурор сообщила, что суд рассматривает ходатайство о применении к Виктору Валерьевичу Ене меры пресечения в виде содержания под стражей.

На рассмотрении находится ходатайство о применении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении подозреваемого Ены Виктора Валерьевича, который подозревается в совершении уголовного правонарушения

- заявила прокурор.
Фото: Андрей Ходьков, журналист УНН

По словам прокурора, за несколько дней до столкновений в Петропавловской Борщаговке Виктор Ена занимался разведкой здания. В частности, он проводил съемку военного объекта.

Киреева достигла предварительного сговора с Молодой и Еной относительно совместного совершения уголовного правонарушения, направленного на воспрепятствование законной деятельности подразделения воинской части Национальной гвардии путем блокирования его деятельности, а также содействие военнослужащим в самовольном оставлении места прохождения службы в воинской части. При этом гражданка Киреева, которая является подозреваемой и указана в уголовном производстве, направила подозреваемой Молодой место расположения указанного подразделения воинской части, и непосредственно во исполнение, опять же, общего преступного умысла по этому адресу прибыл подозреваемый Ена Виктор Валерьевич, который заснял указанную локацию и таким образом выяснил особенности расположения военного объекта и прилегающей к нему территории. В дальнейшем указанные лица во исполнение общего преступного умысла подготовили специального медицинского работника, а также специальное транспортное средство с нанесением специальных опознавательных знаков автомобиля скорой медицинской помощи и прибыли 02.10 на место расположения подразделения воинской части Национальной гвардии Украины

 - отметила прокурор.

Напомним

ГБР начало уголовное производство по факту событий, произошедших 2 ноября 2026 года в Петропавловской Борщаговке Киевской области. Производство открыто по ч. 5 ст. 426-1 Уголовного кодекса Украины (превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий).

По информации ГБР, "события разворачивались возле частного дома, который использовали для временного размещения военнослужащих Национальной гвардии Украины, возвращенных после самовольного оставления воинской части (СЗЧ)".

После распространения в соцсетях сообщений о якобы незаконном удержании военнослужащих возле дома собрались граждане. Конфликт перерос в столкновения, во время которых прозвучали выстрелы и были повреждены служебные автомобили полиции, указали в ГБР.

В Петропавловской Борщаговке молодчики, которые силой разгоняли толпу, напали на фотографа УНН.

Национальная гвардия Украины больше не будет использовать здание в Петропавловской Борщаговке Киевской области, вокруг которого возник скандал. Люди, которые ранее находились в помещении, уже покинули его, сообщил представитель НГУ.

МВД считает, что псевдомедик пыталась забрать военнослужащего из СЗЧ и могла получить за это деньги.

Алла Киосак

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