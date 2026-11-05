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Financial Times

130 человек подозревают в причастности к беспорядкам в Борщаговке

Киев • УНН

 • 784 просмотра

Полиция и СБУ установили 130 причастных к беспорядкам в Петропавловской Борщаговке. ГБР расследует возможное превышение полномочий.

130 человек подозревают в причастности к беспорядкам в Борщаговке

Полиция и СБУ установили 130 потенциально причастных к беспорядкам в Петропавловской Борщаговке под Киевом. Об этом сообщили в Нацполиции 5 ноября, пишет УНН.

Полицейские Национальной полиции Украины совместно с СБУ уже установили 130 человек, которые могут быть причастны к беспорядкам в Петропавловской Борщаговке

- сообщили в полиции.

По данным полиции, "по состоянию на данный момент в рамках проведённых мероприятий криминальные аналитики полиции установили, что среди них 27 человек принимали активное участие в противоправных действиях, ещё 24 — вели себя агрессивно, подстрекали общество и намеренно провоцировали конфликты с правоохранителями и военнослужащими Национальной гвардии Украины".

В результате событий, как сообщается, "были значительно повреждены четыре служебных автомобиля полиции и автобус НГУ".

"Действия всех активных участников получат правовую оценку в рамках расследований Нацполиции, СБУ и ОГП. Работа продолжается", — отметили в полиции.

Дополнение

ГБР начало уголовное производство по факту событий, произошедших 2 ноября 2026 года в Петропавловской Борщаговке Киевской области. Производство открыто по ч. 5 ст. 426-1 Уголовного кодекса Украины (превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий).

По информации ГБР, "события разворачивались возле частного дома, который использовался для временного размещения военнослужащих Национальной гвардии Украины, возвращённых после самовольного оставления воинской части (СОЧ)".

После распространения в соцсетях сообщений о якобы незаконном удержании военнослужащих возле дома собрались граждане. Конфликт перерос в столкновения, во время которых прозвучали выстрелы и были повреждены служебные автомобили полиции, указали в ГБР.

В Петропавловской Борщаговке молодые люди, которые силой разгоняли толпу, напали на фотографа УНН.  

Национальная гвардия Украины больше не будет использовать здание в Петропавловской Борщаговке Киевской области, вокруг которого разгорелся скандал. Люди, которые ранее находились в помещении, уже покинули его, сообщил представитель НГУ.  

После событий 2 ноября в Петропавловской Борщаговке под Киевом задержали "медика", которая находилась на месте в форме медперсонала с купленной "скорой помощью".

Суд избирает меру пресечения водителю «медикини» по делу о столкновениях в Петропавловской Борщаговке05.11.26, 12:23 • 1352 просмотра

Юлия Шрамко

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