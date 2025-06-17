Австралійський прем'єр і генсек НАТО обговорили підтримку України та спільні виклики безпеці

Прем'єр-міністр Австралії Ентоні Албаніз та генеральний секретар НАТО Марк Рютте в Канаді говорили про підтримку України та спільні виклики безпеці. Про це інформує УНН з посиланням на сторінку австралійського прем'єра у соціальній мережі Х (Twitter).

Сьогодні ми з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте зустрілися в Канаді, щоб обговорити спільні виклики безпеці. Ми також говорили про непохитну підтримку Австралією України в її боротьбі проти російського вторгнення - йдеться у дописі австралійського урядовця.

Ентоні Албаніз наголосив, що "у ці невизначені часи відстоювання міжнародних правил і суверенітету важливіше, ніж будь-коли".

Нагадаємо

У понеділок, 16 червня лідери Великої сімки зібралися у канадській провінції Альберта на цьогорічний саміт G7. Прибули європейські політики, а також президент США Дональд Трамп.

Трамп достроково покидає саміт G7 – Білий дім