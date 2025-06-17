Австралійський прем'єр і генсек НАТО обговорили підтримку України та спільні виклики безпеці
Київ • УНН
Прем'єр-міністр Австралії та генсек НАТО зустрілися в Канаді для обговорення підтримки України та спільних викликів безпеці. Австралія підтримує Україну у боротьбі проти російського вторгнення.
Прем'єр-міністр Австралії Ентоні Албаніз та генеральний секретар НАТО Марк Рютте в Канаді говорили про підтримку України та спільні виклики безпеці. Про це інформує УНН з посиланням на сторінку австралійського прем'єра у соціальній мережі Х (Twitter).
Сьогодні ми з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте зустрілися в Канаді, щоб обговорити спільні виклики безпеці. Ми також говорили про непохитну підтримку Австралією України в її боротьбі проти російського вторгнення
Ентоні Албаніз наголосив, що "у ці невизначені часи відстоювання міжнародних правил і суверенітету важливіше, ніж будь-коли".
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