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Нью-Йорк Таймс

ЕС нужно "умыть руки" в украинском вопросе, тогда РФ разберется быстрее - медведев

Киев • УНН

 • 216 просмотра

Дмитрий Медведев 18 апреля заявил, что ЕС должен прекратить участвовать в конфликте на Украине по примеру США. Это, по его мнению, позволит России "быстрее разобраться" с ситуацией.

ЕС нужно "умыть руки" в украинском вопросе, тогда РФ разберется быстрее - медведев

Странам Европейского Союза (ЕС) стоит взять пример с Соединенных Штатов Америки (США) и перестать участвовать в конфликте на Украине, тогда россия "быстро с ним разберется". Об этом в пятницу, 18 апреля, заявил заместитель председателя Совета безопасности россии дмитрий медведев на своей странице в соцсети Х (Twitter), передает УНН.

Американские официальные лица заявили, что если не будет никакого прогресса в украинском деле, США умоют руки. Мудро. И ЕС должен сделать то же самое. Тогда россия разберется быстрее

- написал медведев.

Напомним

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты могут прекратить участие в переговорах по завершению войны рф против Украины. Это произойдет, если одна из сторон создаст серьезные препятствия мирному процессу.

Рубио заявлял, что Соединенные Штаты готовы прекратить попытки заключить мирное соглашение между Украиной и россией в течение нескольких дней, если не будет четких признаков того, что соглашение может быть заключено.  

песков заявил о "прогрессе" в переговорах по Украине, но признал много сложных вопросов. Также он прокомментировал заявление Рубио о возможном отказе от мирных усилий.

Ответ рф по поводу мира в Украине будет уже на этой неделе - Трамп17.04.25, 20:03 • 84790 просмотров

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

Войнаполитика
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