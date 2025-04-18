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Добірка фільмів про життя Ісуса Христа: 9 картин, знятих за мотивами найвідомішого біблійного сюжету
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The New York Times

ЄС потрібно "умити руки" в українському питанні, тоді рф розбереться швидше - медведєв

Київ • УНН

 • 1578 перегляди

Дмитро Медведєв 18 квітня заявив, що ЄС має перестати брати участь у конфлікті в Україні за прикладом США. Це, на його думку, дозволить росії "швидше розібратися" із ситуацією.

ЄС потрібно "умити руки" в українському питанні, тоді рф розбереться швидше - медведєв

Країнам Європейського Союзу (ЄС) варто взяти приклад із Сполучених Штатів Америки (США) та перестати брати участь у конфлікті в Україні, тоді росія "швидко з ним розбереться". Про це у п'ятницю, 18 квітня, заявив заступник голови Ради безпеки росії дмитро медведєв на своїй сторінці у соцмережі Х (Twitter), передає УНН.

Американські офіційні особи заявили, що якщо не буде жодного прогресу в українській справі, США умиють руки. Мудро. І ЄС має зробити те саме. Тоді росія розбереться швидше

- написав медведєв.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати можуть припинити участь у переговорах щодо завершення війни рф проти України. Це станеться, якщо одна зі сторін створить серйозні перешкоди мирному процесу.

Рубіо заявляв, що Сполучені Штати готові припинити спроби укласти мирну угоду між Україною та росією протягом декількох днів, якщо не буде чітких ознак того, що угода може бути укладена.  

пєсков заявив про "прогрес" у переговорах щодо України, але визнав багато складних питань. Також він прокоментував заяву Рубіо про можливу відмову від мирних зусиль.

Відповідь рф щодо миру в Україні буде вже цього тижня - Трамп 17.04.25, 20:03 • 85046 переглядiв

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

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