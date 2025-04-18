У кремлі відреагували на заяву Рубіо про можливу відмову від зусиль з досягнення миру

Прессекретар кремля дмитро пєсков заявив про певний прогрес і напрацювання щодо врегулювання війни в Україні, але відзначив про "безліч складних питань". За його словами, росія прагне врегулювання "конфлікту". Про це повідомляють росЗМІ, передає УНН.

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Достатньо складно йдуть контакти, тому що, звісно, і тема непроста. Тема українського врегулювання. росія прагне врегулювання цього конфлікту до забезпечення власних інтересів, і відкрита до діалогу, ми продовжуємо цю тему - сказав пєсков.

Також він прокоментував слова держсекретара США Марко Рубіо, який заявляв, що США готові відмовитись від зусиль досягти миру в Україні, якщо побачать, що прогресу в цьому напрямку немає.

"Напевно це питання потрібно ставити у Вашингтоні. Ми вважаємо, що певний прогрес можна вже констатувати. Цей прогрес пов'язаний з тим мораторієм, якого дотримувалася росія, мораторій щодо незавдання ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури. російська федерація дотримувалася цього мораторію, чого не скажеш про українців. Певні напрацювання вже є, але, звичайно ж, попереду ще багато складних обговорень", - додав пєсков.

Нагадаємо

Рубіо заявляв, що Сполучені Штати готові припинити спроби укласти мирну угоду між Україною та росією протягом декількох днів, якщо не буде чітких ознак того, що угода може бути укладена.

Президент США Дональд Трамп заявив, що цього тижня буде відповідь рф щодо миру в Україні.