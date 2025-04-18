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В кремле отреагировали на заявление Рубио о возможном отказе от усилий по достижению мира

Киев • УНН

 • 6238 просмотра

песков заявил о «прогрессе» в переговорах по Украине, но признал много сложных вопросов. Также он прокомментировал заявление Рубио о возможном отказе от мирных усилий.

В кремле отреагировали на заявление Рубио о возможном отказе от усилий по достижению мира

Пресс-секретарь кремля дмитрий песков заявил об определенном прогрессе и наработках по урегулированию войны в Украине, но отметил о "множестве сложных вопросов". По его словам, россия стремится к урегулированию "конфликта". Об этом сообщают росСМИ, передает УНН.

Детали

Достаточно сложно идут контакты, потому что, конечно, и тема непростая. Тема украинского урегулирования. россия стремится к урегулированию этого конфликта к обеспечению собственных интересов, и открыта к диалогу, мы продолжаем эту тему

- сказал песков.

Также он прокомментировал слова госсекретаря США Марко Рубио, который заявлял, что США готовы отказаться от усилий достичь мира в Украине, если увидят, что прогресса в этом направлении нет.

"Наверное, этот вопрос нужно задавать в Вашингтоне. Мы считаем, что определенный прогресс можно уже констатировать. Этот прогресс связан с тем мораторием, которого придерживалась россия, мораторий относительно не нанесения ударов по объектам энергетической инфраструктуры. российская федерация придерживалась этого моратория, чего не скажешь об украинцах. Определенные наработки уже есть, но, конечно же, впереди еще много сложных обсуждений", - добавил песков.

Напомним

Рубио заявлял, что Соединенные Штаты готовы прекратить попытки заключить мирное соглашение между Украиной и россией в течение нескольких дней, если не будет четких признаков того, что соглашение может быть заключено.

Президент США Дональд Трамп заявил, что на этой неделе будет ответ рф относительно мира в Украине.

Павел Башинский

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